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馬德里

西班牙首都及最大都市，其位置處於西班牙國土中部。

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歐冠決賽的球迷組織工作出現了很大混亂

DW記者親歷歐冠決賽球場混亂

DW記者親歷歐冠決賽球場混亂

5月28日晚在巴黎舉行的歐洲冠軍聯賽決賽上，皇家馬德里戰勝利物浦，再獲金盃。不過，當天的球場組織工作出現了很大的混亂，球迷們危險地擠在狹窄的通道裡，到處都彌漫著催淚瓦斯的煙霧。
足球2022年5月31日
加泰羅尼亞獨立運動示威場面（2021年10月，巴塞隆納） 

馬德裡被指對加泰獨立運動人士使用間諜軟體

馬德裡被指對加泰獨立運動人士使用間諜軟體

繼匈牙利和波蘭後，又有一歐盟國家面臨指責：據媒體報導，西班牙政府對加泰羅尼亞獨立運動領導人使用過天馬（Pegasus）間諜軟體。
社會2022年4月20日
Madrid Debod Tempel

路易吉‧博凱裡尼：《馬德裡夜曲》選段

路易吉‧博凱裡尼：《馬德裡夜曲》選段

路易吉‧博凱裡尼（Luigi Rodolfo Boccherini）是18世紀下半葉的義大利作曲家和大提琴家。請聽博凱裡尼創作的《馬德裡夜曲》選段。
音樂2021年7月16日
Spanien Greta Thunberg 25. UN-Klimakonferenz

德國鐵路：通貝裡不但有座 還是雅座

德國鐵路：通貝裡不但有座 還是雅座

瑞典環保少女通貝裡在Twitter上稱自己搭乘擁擠的德國高鐵只能席地而坐。周日，德國鐵路做出回應稱，通貝裡不僅有座位，而且還是一等車廂的座位。
社會2019年12月15日
Spanien Greta Thunberg 25. UN-Klimakonferenz

瑞典環保少女通貝裡的漫長回家之路

瑞典環保少女通貝裡的漫長回家之路

在經過了數月之久的漫長旅行，兩次乘坐帆船穿越大西洋，瑞典環保少女通貝裡終於踏上了回鄉之路。她在德國境內搭乘的火車擁擠無比，訂不到座位的她只能坐在通道地上。
自然與環境2019年12月15日
Spanien UN-Klimakonferenz 2019 COP 25 l Logo - Messe

聯合國氣候大會或將無果而終

聯合國氣候大會或將無果而終

在馬德裡舉行的聯合國氣候大會可能將以失敗告終。多國代表和非政府組織紛紛對最終成果文件草案提出批評。
自然與環境2019年12月14日