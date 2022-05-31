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馬德里
西班牙首都及最大都市，其位置處於西班牙國土中部。
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深度報導
DW記者親歷歐冠決賽球場混亂
DW記者親歷歐冠決賽球場混亂
5月28日晚在巴黎舉行的歐洲冠軍聯賽決賽上，皇家馬德里戰勝利物浦，再獲金盃。不過，當天的球場組織工作出現了很大的混亂，球迷們危險地擠在狹窄的通道裡，到處都彌漫著催淚瓦斯的煙霧。
足球
2022年5月31日
2022年5月31日
馬德裡被指對加泰獨立運動人士使用間諜軟體
馬德裡被指對加泰獨立運動人士使用間諜軟體
繼匈牙利和波蘭後，又有一歐盟國家面臨指責：據媒體報導，西班牙政府對加泰羅尼亞獨立運動領導人使用過天馬（Pegasus）間諜軟體。
社會
2022年4月20日
2022年4月20日
路易吉‧博凱裡尼：《馬德裡夜曲》選段
路易吉‧博凱裡尼：《馬德裡夜曲》選段
路易吉‧博凱裡尼（Luigi Rodolfo Boccherini）是18世紀下半葉的義大利作曲家和大提琴家。請聽博凱裡尼創作的《馬德裡夜曲》選段。
音樂
2021年7月16日
2021年7月16日
德國鐵路：通貝裡不但有座 還是雅座
德國鐵路：通貝裡不但有座 還是雅座
瑞典環保少女通貝裡在Twitter上稱自己搭乘擁擠的德國高鐵只能席地而坐。周日，德國鐵路做出回應稱，通貝裡不僅有座位，而且還是一等車廂的座位。
社會
2019年12月15日
2019年12月15日
瑞典環保少女通貝裡的漫長回家之路
瑞典環保少女通貝裡的漫長回家之路
在經過了數月之久的漫長旅行，兩次乘坐帆船穿越大西洋，瑞典環保少女通貝裡終於踏上了回鄉之路。她在德國境內搭乘的火車擁擠無比，訂不到座位的她只能坐在通道地上。
自然與環境
2019年12月15日
2019年12月15日
聯合國氣候大會或將無果而終
聯合國氣候大會或將無果而終
在馬德裡舉行的聯合國氣候大會可能將以失敗告終。多國代表和非政府組織紛紛對最終成果文件草案提出批評。
自然與環境
2019年12月14日
2019年12月14日
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