馬克宏隆重歡迎拜登進行國事訪問

法國總統馬克宏在巴黎隆重歡迎美國總統拜登的國事訪問。預計兩國領導人將討論加薩戰爭和烏克蘭戰爭等一系列重大議題。

（德國之聲中文網）法國總統馬克宏周六（6月8日）在巴黎隆重歡迎美國總拜登前來進行國事訪問。

與普通的工作訪問不同，正式國事訪問有特殊的接待規格和禮儀。兩人出席了在標誌性建築凱旋門舉行的歡迎儀式和香榭麗舍大街上的遊行。

隨後他們前往法國總統官邸愛麗舍宮舉行雙邊會談，並向媒體發表講話。計劃於晚上舉行國宴，美國第一夫人吉爾‧拜登也將出席。

拜登目前正在法國進行為期數日的訪問。他於周三抵達法國，周四參加了在諾曼底舉行的80年前的盟軍「諾曼底登陸」紀念活動。

6月6日，馬克宏和拜登在法國諾曼底參加諾曼底登陸80周年紀念活動 圖片來源： Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

兩位領導人將討論什麼？

拜登和馬克宏預計將討論廣泛的全球挑戰和雙邊問題。

法國政府表示，兩國總統將討論進一步支持烏克蘭抵禦俄羅斯入侵的問題。他們還將為下周在義大利城市巴裡舉行的七國集團峰會和七月份在美國首都華盛頓舉行的北約峰會做準備。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）本周早些時候告訴記者，兩人的會談將涉及俄烏戰爭、以哈戰爭、印太地區的合作以及從氣候變化、人工智慧到供應鏈政策等問題。

兩位總統周五在巴黎分別會見了烏克蘭總統澤倫斯基。兩國均承諾支持烏克蘭。

拜登曾於2022年在華盛頓以國事訪問規格接待過馬克宏。當時，這位法國領導人是拜登總統任期內首位獲此殊榮的外賓。

（美聯社、法新社、德新社、路透社）

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