馬克宏：歐洲「必須表明它絕不是美國的附庸」

法國總統馬克宏表示，如果歐盟不能實現 「戰略自主」，就可能受到來自美國、俄羅斯和中國競爭的威脅。他呼籲制定 「可靠的」歐盟防禦戰略。

（德國之聲中文網）法國總統馬克宏周四在巴黎索邦大學（Sorbonne University）發表演講時呼籲建立一個「更加團結、自主和民主」的歐洲，以應對眾多地緣政治和經濟挑戰。

馬克宏就歐盟議題說了什麼？

馬克宏說：「我們必須清楚地認識到，歐洲可能會消亡。」

他說，歐盟的生存「僅取決於我們的選擇」。他警告說，「游戲規則」已經改變，歐盟沒有「武裝起來應對我們面臨的風險」。

「我們仍然太緩慢，雄心不足，」他呼籲建立一個「強大的歐洲」。

這位法國總統長期以來一直呼籲歐盟在面對美國和中國的競爭時，要維護自己作為一個有凝聚力的地緣政治集團的地位，並且是布魯塞爾所宣稱的實現「戰略自主」政策的堅定支持者。

他在提到美國通膨削減法案時指責華盛頓和北京決定「停止尊重貿易規則」。他表示，此類政策可能讓歐洲「陷入貧困」。

他說：「如果我們是世界上唯一遵守15年前制定的貿易規則的國家，如果中國和美國不再尊重這些規則，而是對關鍵部門進行補貼，那麼貿易規則就無法再發揮作用。」

馬克宏表示，歐洲「必須表明它絕不是美國的附庸，而且它也知道如何與世界其他地區對話」。

馬克宏表示，許多歐洲國家已將國防「委託」給美國，能源「委託」給俄羅斯，其他事務「委託」給中國。

他表示，最近的「重新本地化」努力在歐洲歷史上是「前所未有的」，並強調法國在「工業和技術領域已不再天真」，而且正在「糾正」其貿易政策，同時開始建立「技術主權」。

馬克宏對《歐洲綠色新政》（European Green Deal）表示稱讚，他說歐洲是世界上唯一充分規劃實施綠色轉型的地區。

他表示，歐盟的經濟法規已經變得「過於複雜」，並呼籲減少針對中小企業的繁文縟節。

誰來保衛歐洲的天空? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

馬克宏呼籲歐洲進行「可靠的」防禦

法國總統表示，面對俄羅斯的侵略，歐洲需要建立「可靠」的防禦戰略，包括加強導彈防禦系統和維持核威懾。

他呼籲在進行軍備採購時優先考慮歐洲供應商。

馬克宏還強調說：「歐洲安全的主要危險是烏克蘭戰爭，我們安全的必要條件是俄羅斯不能贏得這場侵略戰爭。」

今年2月，馬克宏暗示巴黎不排除未來向烏克蘭派遣地面部隊。對此，幾個北約盟國，特別是德國強調，他們不打算出兵。

馬克宏在周四的講話中還表示，歐盟已明確表示烏克蘭、摩爾多瓦和西巴爾干地區是「歐洲大家庭」的一部分，最終將加入歐盟。他表示，布魯塞爾一直在努力支持候選國入盟所需的改革。

馬克宏還表示，歐盟已經 「開始明確重申其邊界的存在」，他指的是歐盟移民和庇護政策的改革。

「沒有邊界就沒有主權。」他說。

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（路透社、法新社）

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