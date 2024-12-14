馬克宏任命新總理 穆迪下調法國主權信用評級

法國迎來2024年以來的第四位總理——前司法部長弗朗索瓦‧貝魯。與此同時，國際信用評級機構穆迪公司將法國主權信用評級下調至Aa3，評級展望為「穩定」。

（德國之聲中文網）法國總統馬克宏周五（12月13日）任命中間派弗朗索瓦‧貝魯（Francois Bayrou）為總理，委託他完成使法國擺脫數月政治危機的艱巨任務。 現年73歲的貝魯是與馬克宏政黨結盟的民主運動黨（MoDem）領袖。

法國總統府周五當天表示：「共和國總統已任命貝魯先生為總理，並委託他組建政府。」貝魯是馬克宏任期內的第六位總理，也是法國政府2024年以來的第四位總理。其前任米歇爾‧巴尼耶（Michel Barnier）領導的中右翼政府，在反對派於12月4日發起的不信任投票中被推翻。巴尼耶由此以「最短命總理「（不足三個月）而載入法國史冊。這也是法國國民議會半個多世紀以來首次投票罷免了總理。

任務艱巨

此次法國政治危機的導火索是國民議會中各政黨就預算案發生的爭執。因此，新總理貝魯面臨的首要挑戰是組建一個能夠在分裂的議會中經受住不信任投票的內閣，並協商出能夠減少經濟動蕩的2025年預算。

12月4日，在反對派於發起的不信任投票中，米歇爾‧巴尼耶領導的中右翼政府被推翻。 圖片來源： Aurelien Morissard/Xinhua/dpa/picture alliance

在與巴尼耶的權力交接儀式上，貝魯表示：「沒有人比我更瞭解當前局勢的困難」，法國正面臨預算赤字膨脹和政治不穩定的雙重挑戰。 他補充道：「我完全意識到在我們面前高聳的喜馬拉雅山」，他指的是目前佔GDP 6.1%的預算赤字。貝魯還誓言要消除他所描述的「在公民與當局之間豎起的玻璃牆」。 在交接時，巴尼耶對他的繼任者說：「我們的國家正處於前所未有的嚴峻局勢中。」

政治分裂影響信用評級

幾位消息人士向法新社透露，當天上午馬克宏與貝魯的會議氣氛緊張，總統最初傾向於任命國防部長塞巴斯蒂安‧勒柯爾努（Sebastien Lecornu）為總理。 據消息人士稱，貝魯發怒並威脅要斷絕與馬克宏的聯盟關係，為了保持團結，馬克宏決定最好選擇貝魯。風險分析公司歐亞集團的歐洲負責人穆傑塔巴‧拉赫曼（Mujtaba Rahman）評論道：「在第五共和國的漫長歷史中（始於1958年），這或許是首次總理自己選擇了自己。」

貝魯被任命的次日，國際信用評級機構穆迪公司周六將法國主權信用評級下調至Aa3，評級展望為「穩定」。穆迪在一份聲明中解釋，下調法國主權信用評級是因為該信用評級機構認為「法國的政治分裂將大幅削弱該國公共財政」，「在可預見的未來，法國縮小巨額財政赤字的措施範圍和力度將受到限制。」

穆迪還指出：「在高度政治分裂的環境中，未來政府在明年之後持續縮減財政赤字規模的可能性非常低。」該評級機構早在今年10月就曾暗示可能將下調法國信用評級。

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