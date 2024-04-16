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香港
香港是中華人民共和國兩個特別行政區之一，全境由香港島、九龍、新界等3大區域組成，其中香港島是全港的發展核心；地理環境上則由九龍半島等大陸土地、以及263個島嶼構成。
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即時新聞
2024年4月16日
2024年4月16日
英國保證在英港人安全 港府批唱衰國安法
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深度報導
專訪: 為全中國爭自由 香港就不會死
專訪: 為全中國爭自由 香港就不會死
隨著國安法案的全面收緊，許多人擔心香港的民主運動會遭徹底扼殺。長年為香港自由奔走於各國的美籍港人朱牧民在接受德國之聲專訪時表示，體驗過自由的人永遠不會忘記自由。這位遭到港府通緝的民主人士還強調，香港真正自由的前提是中國自由化。
政治
2024年4月20日
2024年4月20日
香港：無國界記者被逐出境 葡籍國安犯判囚5年
香港：無國界記者被逐出境 葡籍國安犯判囚5年
非政府組織「無國界記者」首次有代表在香港被拘留及拒絕入境，港府暫未有解釋具體原因。事件發生在23條國安法實施後數周，令人關注當局是否進一步調整對外國組織的取態。
政治
2024年4月11日
2024年4月11日
牆外文摘：中共官媒的取巧與「翻車」
牆外文摘：中共官媒的取巧與「翻車」
有評論認為，中共宣傳部門同時勝任傳達權威訊息和動員大眾功能的要訣，在於賦予不同重要等級的官媒、以及紙媒和網路新媒體渠道以不同的職責、不同的管理模式，多渠道、多角度、多層次地影響群眾。
政治
2024年4月7日
2024年4月7日
香港書店困境：更多的審查 更少的自由
香港書店困境：更多的審查 更少的自由
香港通過23條立法之後，越來越多的獨立書店被迫關停。店主和書友認為自己的言論自由受到壓制。
文化
2024年4月6日
2024年4月6日
03:11 分鐘
裡外難做人！ 樂隊「回春丹」稱「中國台灣」惹風波
裡外難做人！ 樂隊「回春丹」稱「中國台灣」惹風波
大陸搖滾樂團「回春丹」首次赴台開唱，行前在社媒上發文「從廣西到中國台灣」而惹怒台灣網友，在台北的演唱會也引來大批民眾舉旗抗議，隨後的演出也遭砍。而樂隊急刪IG貼文的舉動並未止血，反而招致大陸網民嗆聲。
文化
2024年4月3日
2024年4月3日
牆外文摘：中國政府將鎮壓表述為「法治」
牆外文摘：中國政府將鎮壓表述為「法治」
有評論認為，中國政府將鎮壓表述為「法治」，來香港旅遊的人往往看不到這座城市經久不衰的繁華外表下正在發生的變化，也讓世界其他國家認識不到香港的現實。
政治
2024年3月31日
2024年3月31日
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跳轉至下一欄 焦點話題
焦點話題
《基本法》第23條上路，台灣人還想去香港嗎？
香港《基本法》第23條在3月23日正式生效，對於來自各界的批評，港府多次強調市民毋須擔心。DW在台北街頭詢問不同世代的台灣人：如今的香港對他們是否還有吸引力？對於香港的今昔光景又怎麼想？
政治
2024年3月26日
2024年3月26日
05:27 分鐘
「第23條」進一步削弱香港金融地位
打壓政治權利必然損害經濟自由，「第23條」立法的通過，加劇了已經持續數年的外國企業遷離香港的潮流。有評論認為，香港作為亞洲國際金融中心的角色已經成為歷史。
經濟
2024年3月24日
2024年3月24日
香港同性伴侶的困境：我要如何才能成為母親？
在香港，只有已婚女性才被允許接受生育治療，香港法律至今不承認同性婚姻。 一對女同夫婦現在正尋求出國生子，這是一個昂貴且漫長的選擇，而且還伴隨著法律上的複雜問題。
社會
2024年3月21日
2024年3月21日
02:55 分鐘
0票反對 「23條」立法通過
香港立法會在3月19日加開會議，審議《維護國家安全條例草案》（即「23條」草案），並於當天三讀通過，完成了「第23條立法的歷史使命」。早在20多年前，香港特區政府就曾發表相關咨詢文件，不過當時以撤回告終。
政治
2024年3月19日
2024年3月19日
01:31 分鐘
23條立法咨詢現「禁社媒」建議，港府忙辟謠
香港《基本法》23條立法咨詢程序結束。徵集到的意見中有人建議將臉書、YouTube等被廣泛使用的社群網站「撤出香港」，媒体报道後引起嘩然。香港政府隨即強調不會禁絕任何社群網站。
法治
2024年3月6日
2024年3月6日
北京繼續收緊對香港的箝制
香港立法者正準備通過中央政府要求已久的基本法第23條立法，屆時將成為香港第二部國安法律。讓我們回顧一下北京在這些年來如何步步收緊對香港的控制。
政治
2024年3月1日
2024年3月1日
02:29 分鐘