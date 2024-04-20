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深度報導
專訪: 為全中國爭自由 香港就不會死
專訪: 為全中國爭自由 香港就不會死
隨著國安法案的全面收緊，許多人擔心香港的民主運動會遭徹底扼殺。長年為香港自由奔走於各國的美籍港人朱牧民在接受德國之聲專訪時表示，體驗過自由的人永遠不會忘記自由。這位遭到港府通緝的民主人士還強調，香港真正自由的前提是中國自由化。
政治
2024年4月20日
2024年4月20日
香港：無國界記者被逐出境 葡籍國安犯判囚5年
香港：無國界記者被逐出境 葡籍國安犯判囚5年
非政府組織「無國界記者」首次有代表在香港被拘留及拒絕入境，港府暫未有解釋具體原因。事件發生在23條國安法實施後數周，令人關注當局是否進一步調整對外國組織的取態。
政治
2024年4月11日
2024年4月11日
《基本法》第23條上路，台灣人還想去香港嗎？
《基本法》第23條上路，台灣人還想去香港嗎？
香港《基本法》第23條在3月23日正式生效，對於來自各界的批評，港府多次強調市民毋須擔心。DW在台北街頭詢問不同世代的台灣人：如今的香港對他們是否還有吸引力？對於香港的今昔光景又怎麼想？
政治
2024年3月26日
2024年3月26日
05:27 分鐘
「第23條」進一步削弱香港金融地位
「第23條」進一步削弱香港金融地位
打壓政治權利必然損害經濟自由，「第23條」立法的通過，加劇了已經持續數年的外國企業遷離香港的潮流。有評論認為，香港作為亞洲國際金融中心的角色已經成為歷史。
經濟
2024年3月24日
2024年3月24日
對新國安法保持警惕 在港外國公司加強應急計劃
對新國安法保持警惕 在港外國公司加強應急計劃
香港《基本法》第23條《維護國家安全條例》立法通過後，在香港營運的一些跨國咨詢公司和對沖基金更新了應急計劃並尋求法律建議，以應對新法可能帶來的政治風險 。
政治
2024年3月21日
2024年3月21日
香港同性伴侶的困境：我要如何才能成為母親？
香港同性伴侶的困境：我要如何才能成為母親？
在香港，只有已婚女性才被允許接受生育治療，香港法律至今不承認同性婚姻。 一對女同夫婦現在正尋求出國生子，這是一個昂貴且漫長的選擇，而且還伴隨著法律上的複雜問題。
社會
2024年3月21日
2024年3月21日
02:55 分鐘
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焦點話題
0票反對 「23條」立法通過
香港立法會在3月19日加開會議，審議《維護國家安全條例草案》（即「23條」草案），並於當天三讀通過，完成了「第23條立法的歷史使命」。早在20多年前，香港特區政府就曾發表相關咨詢文件，不過當時以撤回告終。
政治
2024年3月19日
2024年3月19日
01:31 分鐘
23條立法咨詢現「禁社媒」建議，港府忙辟謠
香港《基本法》23條立法咨詢程序結束。徵集到的意見中有人建議將臉書、YouTube等被廣泛使用的社群網站“撤出香港」，媒體報導後引起嘩然。香港政府隨即強調不會禁絕任何社群網站。
法治
2024年3月6日
2024年3月6日
北京繼續收緊對香港的箝制
香港立法者正準備通過中央政府要求已久的基本法第23條立法，屆時將成為香港第二部國安法律。讓我們回顧一下北京在這些年來如何步步收緊對香港的控制。
政治
2024年3月1日
2024年3月1日
02:29 分鐘