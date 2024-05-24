香港舉重健力總會主席辭職 此前兩次將香港稱為「國家」惹批評

香港舉重健力總會主席葉永玉昨天因「私人原因」辭任總會主席一職。此前她曾兩次在公開場合失言，將香港稱為「國家」。香港文化體育及旅遊局表示「不可接受」。

（德國之聲中文網）今年5月6日出席「亞洲有裝備健力錦標賽暨亞洲大學生盃」時，時任中國香港舉重健力總會主席的葉永玉致辭時提及有13個國家參與，但沒有提及「地區」二字。由於參賽者中也包含香港和台灣選手，香港政府認為葉的表述涉嫌違反一國原則，絕對不可接受。

台灣通常都以「中華台北」的名義參加國際體育賽事。

此前在3月24日舉行的「香港舉重邀請賽」上，葉永玉致辭時也曾講出「尤其係比較細嘅國家，例如係香港或者澳洲等較細嘅國家」（尤其是比較小的國家，例如香港或者澳洲等較小國家）。新民黨立法會議員何敬康將相關段落的致辭影片上載到社交媒體，認為舉重健力總會「挑戰國安」。

港協暨奧委會對這一事件回應表示，經調查瞭解後，初步認定「細嘅國家」事件為一時口誤。香港奧委會提醒各體育總會在參與相關交流活動時，對於國家主權和「一國兩制」的論述，絕不能有所含糊。

由於葉永玉兩次失言，香港文體旅局局長楊潤雄在5月13日做出回應時表示，「葉永玉接二連三，連續發生同樣錯誤是不可接受，期望港協能夠有長遠解決方案，局方會與港協一齊處理」。

中國香港舉重健力總會今天（5月24日）宣佈，葉永玉昨天因「私人原因」辭任總會主席一職。

就葉永玉5月6日失言一事，中國香港舉重健力總會曾在時候發表道歉聲明，並承認嚴重疏忽。總會方面曾解釋說，「原先有16個國家及地區報名參賽，但最終只有13個國家及2個地區出席，主席葉永玉發現講稿與實際參賽隊伍數目不符，亦感到句子較長，於是將句子簡化」。

2019年香港爆發大規模的「反送中」抗議活動。次年6月，中國全國人大常委會通過香港國安法。該法設置了「分裂國家罪」、「顛覆國家政權罪」、「恐怖活動罪」和「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」四個刑事罪名，其中最高刑罰為終身監禁。

去年有消息報導稱，香港的各種體育協會組織都收到主管機構的通知，將「中國香港」四個字加進組織名稱中，否則就將會失去獲得資助的資格。

香港體育協會暨奧委會的官網上列有數十個體育組織，在通知發出前，組織名稱中冠有「中國香港」的只有17個，如中國香港體操總會、中國香港遊泳總會。

（法新社）

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