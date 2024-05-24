  1. 跳轉至内容
  2. 跳轉至主選單
  3. 跳轉到更多DW網站
電視直播節目
最新影片
焦點
台海兩岸以色列-哈馬斯戰爭俄羅斯入侵烏克蘭
體育香港

香港舉重健力總會主席辭職 此前兩次將香港稱為「國家」惹批評

2024年5月24日

香港舉重健力總會主席葉永玉昨天因「私人原因」辭任總會主席一職。此前她曾兩次在公開場合失言，將香港稱為「國家」。香港文化體育及旅遊局表示「不可接受」。

https://p.dw.com/p/4gF0Z
去年有消息報導稱，香港的各種體育協會組織都收到主管機構的通知，將「中國香港」四個字加進組織名稱中，否則就將會失去獲得資助的資格。
去年有消息報導稱，香港的各種體育協會組織都收到主管機構的通知，將「中國香港」四個字加進組織名稱中，否則就將會失去獲得資助的資格。圖片來源： Lan Hongguang/Xinhua/imago images

（德國之聲中文網）今年5月6日出席「亞洲有裝備健力錦標賽暨亞洲大學生盃」時，時任中國香港舉重健力總會主席的葉永玉致辭時提及有13個國家參與，但沒有提及「地區」二字。由於參賽者中也包含香港和台灣選手，香港政府認為葉的表述涉嫌違反一國原則，絕對不可接受。

台灣通常都以「中華台北」的名義參加國際體育賽事。

此前在3月24日舉行的「香港舉重邀請賽」上，葉永玉致辭時也曾講出「尤其係比較細嘅國家，例如係香港或者澳洲等較細嘅國家」（尤其是比較小的國家，例如香港或者澳洲等較小國家）。新民黨立法會議員何敬康將相關段落的致辭影片上載到社交媒體，認為舉重健力總會「挑戰國安」。

港協暨奧委會對這一事件回應表示，經調查瞭解後，初步認定「細嘅國家」事件為一時口誤。香港奧委會提醒各體育總會在參與相關交流活動時，對於國家主權和「一國兩制」的論述，絕不能有所含糊。

由於葉永玉兩次失言，香港文體旅局局長楊潤雄在5月13日做出回應時表示，「葉永玉接二連三，連續發生同樣錯誤是不可接受，期望港協能夠有長遠解決方案，局方會與港協一齊處理」。

中國香港舉重健力總會今天（5月24日）宣佈，葉永玉昨天因「私人原因」辭任總會主席一職。

就葉永玉5月6日失言一事，中國香港舉重健力總會曾在時候發表道歉聲明，並承認嚴重疏忽。總會方面曾解釋說，「原先有16個國家及地區報名參賽，但最終只有13個國家及2個地區出席，主席葉永玉發現講稿與實際參賽隊伍數目不符，亦感到句子較長，於是將句子簡化」。

2019年香港爆發大規模的「反送中」抗議活動。次年6月，中國全國人大常委會通過香港國安法。該法設置了「分裂國家罪」、「顛覆國家政權罪」、「恐怖活動罪」和「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」四個刑事罪名，其中最高刑罰為終身監禁。

去年有消息報導稱，香港的各種體育協會組織都收到主管機構的通知，將「中國香港」四個字加進組織名稱中，否則就將會失去獲得資助的資格。

香港體育協會暨奧委會的官網上列有數十個體育組織，在通知發出前，組織名稱中冠有「中國香港」的只有17個，如中國香港體操總會、中國香港遊泳總會。

（法新社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

跳轉至下一欄 瀏覽更多相關内容

瀏覽更多相關内容

根據新法，危害國家安全、叛國和煽動叛亂罪最高可判處終身監禁；間諜活動最高可判處 20 年監禁；外部干涉香港內部事務最高可判處 14 年監禁。

23條立法：周六正式上路 英澳促公民旅行要警惕

23條立法：周六正式上路 英澳促公民旅行要警惕

香港立法會通過《維護國家安全條例草案》，完成香港《基本法》第23條立法幾天後，該條例在本周六刊憲生效。香港特首李家超表示，新法生效後，香港可輕裝上陣，全神貫注發展經濟。與此同時，英國和澳洲更新了前往香港的旅行建議。
政治2024年3月23日
《願榮光歸香港》誕生於2019年示威活動期間，歌詞提及民主、自由，內容也包括「光復香港、時代革命」的意思

港法院頒令禁制傳播《願榮光歸香港》

港法院頒令禁制傳播《願榮光歸香港》

香港法院推翻早前的裁決，頒下臨時禁制令，禁止違法傳播反修例歌曲《願榮光歸香港》，成為香港主權移交後首例。
政治2024年5月8日
Bildergalerie Demonstrationen Hong Kong 29.09.2014

國際足球總會就香港球迷噓中國國歌展開調查

國際足球總會就香港球迷噓中國國歌展開調查

最近部分香港球迷在奏國歌期間吹哨起鬨的行為有可能讓香港足球總會承受嚴厲的懲罰。國際足球總會表示，已經就此展開調查。如果球迷的行為是政治示威，香港足球受罰就在所難免。
2015年9月10日