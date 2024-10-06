香港的貧富差距5年內翻了一倍多

（德國之聲中文網）根據樂施會周三（10月2日）發布的一份報告，香港最富有家庭的收入如今是最貧困家庭的80倍。這一數字在5年內翻了一倍多。

全球金融中心之一的香港，經常登上世界最昂貴城市的榜首，多年來，財富分配不平等問題一直未能得到控制。

中國國家主席習近平在內地提出共同富裕的口號，他也要求香港解決好民生問題，促進社會經濟的流動，對此，香港政府承諾將進行"有針對性的扶貧"。

不過，樂施會香港分會周三的報告指出，疫情後貧困老人的數量繼續上升，貧富差距也在擴大。

今年第一季度，最貧困的10%家庭每月收入僅為1600港元，而最富有的10%家庭的收入是其81.9倍。作為比較，2019年時兩者之間的貧富差距是34.3倍。

數據還顯示，在這座擁有750萬人口的城市中，超過139萬人生活在貧困中，其中58萬是65歲以上的老年人，比疫情前上升近43%。

樂施會港澳台項目總監黃碩紅對香港0一表示，相關的老年貧困者多沒有工作收入，而強積金在2000年才開始，他們退休前積累的強積金不很多，加上沒有很多積蓄，部分人沒有子女，所以他們的生活普遍很困難。

樂施會認為，老年人貧困化現象在迅速惡化，"不論香港的貧困人口，還是貧困率都在上升。我們認為這應該為社會敲響警鐘。"

(法新社、香港01等)

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