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香港政改

1997年7月1日，英國結束了對香港156年的殖民統治，香港政權回歸北京政府。董建華就任首屆香港特別行政區行政長官。北京在香港實行「一國兩制」，香港居民在言論集會等方面比中國大陸居民享有更多自由權利。

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深度報導

China Hongkong National Security Education Day

香港中大等校推國安教育 院校自主成歷史？

香港中大等校推國安教育 院校自主成歷史？

香港中文大學預計2022學年推出國家安全課程，且列為必修學分，未通過將不能畢業。中大是繼香港理大、浸大、嶺大及教大後第五間宣佈會推行國安課程的公立大學。
政治2022年1月17日
Hongkong Carrie Lam PK

林鄭推23條、建「雙城三圈」 香港政經格局將走向何方？

林鄭推23條、建「雙城三圈」 香港政經格局將走向何方？

林鄭月娥任內最後一份《施政報告》把重點放在未來的長遠規劃，內容聚焦將香港融入「國家發展大局」以及維護國安工作等被是為極具爭議的政治和經濟任務，香港民間怎麼看待？
政治2021年10月8日
China Carrie Lam und Xi Jinping

給林鄭的"緊箍咒"？"未來5年不宜重啟政改"

給林鄭的"緊箍咒"？"未來5年不宜重啟政改"

一北京駐港官員周六表示，未來五年不是香港重啟政改合適的時間。他還表示，甚至未來10年，香港總不能把時間都花在政改上。候任行政長官林鄭月娥辦公室這樣回應說。
政治2017年4月22日
Hong Kong Finanzminister John Tsang

香港特首選舉：有人正式報名 有人宣佈棄選

香港特首選舉：有人正式報名 有人宣佈棄選

前財政司司長曾俊華本周六向選舉事務處遞交提名，率先正式報名參加特首選舉。同一天，香港立法會議員"長毛"梁國雄宣佈放棄參選。
政治2017年2月25日
Hong Kong Wahlen John Tsang Kandidat

曾俊華公佈政綱 重啟政改及推行《基本法》23條

曾俊華公佈政綱 重啟政改及推行《基本法》23條

香港特首選舉參選人、前財政司司長曾俊華於2月6日(周一)公佈政綱，稱要憑「決心和勇氣」重啟政改及推行《基本法》23條。為參選推出的眾籌活動也令其民望急升，領先被視為得到中聯辦全力支持的林鄭月娥，選舉戲碼漸入高潮。
政治2017年2月6日
Joshua Wong, Anführer der Demokratiebewegung in Hongkong

前雙學成立新政團出選立法會 與傘兵本土派爭票源

前雙學成立新政團出選立法會 與傘兵本土派爭票源

曾帶領發動佔中行動的前學民思潮召集人黃之鋒，與學聯前秘書長羅冠聰等人，籌組新政黨香港眾志，並計劃派員參選9月的香港立法會選舉
2016年4月10日