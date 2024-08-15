飲用水疑似遭投毒 德國關閉兩處軍事基地

（德國之聲中文網）由於遭遇疑似破壞事件，德國聯邦國防軍周三關閉了兩個軍事基地。聯邦國防軍國土司令部宣佈，科隆瓦恩空軍基地發生疑似飲用水投毒事件被關閉之後不久，位於北威州蓋倫克興（Geilenkirchen）的另一個基地也已關閉。據《南德意志報》報導，蓋倫克興基地被關閉也同疑似破壞事件有關。誰是疑似破壞事件的製造者，目前尚不清楚，調查工作仍在進行當中。

科隆瓦恩空軍基地首先發現異常。一名軍方發言人表示，周三凌晨，基地飲用水即時性常規檢查中發現指標異常，此外，軍營圍籬上出現了一個足以「供一人穿行」的缺口。

發現上述情況後，飲用水供給被掐斷，軍營也已被封鎖。不過，搜尋潛入兵營者的行動一無所獲。數小時後，對這家軍營的封鎖已被解除。有關當局稱，截至目前並沒有發現因飲水而中毒的事件。對飲用水的樣本檢測仍在進行中。

這名發言人接著表示，通過圍籬的缺口可以直接通往軍營內的自來水設施，但圍繞整個軍營的外部圍籬則並沒有遭到破壞的痕跡。有關當局認為，作案者可能是一人或多人。目前正在對影片監控資料進行評估。至於圍籬缺口是否同飲用水指標異常有直接關聯，目前也還不清楚。這名發言人表示：「我們對此次事件極為重視。」

科隆瓦恩空軍基地內設有多個指揮中心以及其他軍用和民用設施 圖片來源： Chris Emil Janßen/picture alliance

周三上午，同處北威州境內的蓋倫克興北約軍事基地也被關閉。《南德意志報》報導稱，目前，這家軍事基地也在就飲用水是否被投毒的問題展開調查。據稱，這家軍事基地也擁有專屬的飲用水設備。事發前也曾看到有可疑人員在附近活動。

德國國防部一名發言人拒絕就事件中是否有人員受到傷害發表評論。在談到科隆空軍基地的疑似破壞事件時，國土司令部表示：「我們祝福在事件中疑似受傷的聯邦國防軍成員早日康復」。國土司令部還表示，他們會同調查機構緊密配合，盡快查清事件真相。

這家位於科隆附近的軍營內，設有多個指揮中心以及其他軍用和民用設施。由於軍營緊鄰科隆波昂民用機場，德國國防部下屬的政府專機編隊也駐扎於此。而位於蓋倫克興的軍事基地內，則駐扎有北約的Awacs偵察機。

（法新社，德廣聯）

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