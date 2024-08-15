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飲用水疑似遭投毒 德國關閉兩處軍事基地

2024年8月15日

周三，德國聯邦國防軍先後宣佈暫時關閉兩處位於德國北威州的軍事基地，原因是駐地的飲用水設施疑似遭人投毒。目前事件正在調查中。

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周三，警方一度封鎖了科隆瓦恩空軍基地。
周三，警方一度封鎖了科隆瓦恩空軍基地。圖片來源： Roberto Pfeil/dpa/picture alliance

（德國之聲中文網）由於遭遇疑似破壞事件，德國聯邦國防軍周三關閉了兩個軍事基地。聯邦國防軍國土司令部宣佈，科隆瓦恩空軍基地發生疑似飲用水投毒事件被關閉之後不久，位於北威州蓋倫克興（Geilenkirchen）的另一個基地也已關閉。據《南德意志報》報導，蓋倫克興基地被關閉也同疑似破壞事件有關。誰是疑似破壞事件的製造者，目前尚不清楚，調查工作仍在進行當中。

科隆瓦恩空軍基地首先發現異常。一名軍方發言人表示，周三凌晨，基地飲用水即時性常規檢查中發現指標異常，此外，軍營圍籬上出現了一個足以「供一人穿行」的缺口。

發現上述情況後，飲用水供給被掐斷，軍營也已被封鎖。不過，搜尋潛入兵營者的行動一無所獲。數小時後，對這家軍營的封鎖已被解除。有關當局稱，截至目前並沒有發現因飲水而中毒的事件。對飲用水的樣本檢測仍在進行中。

這名發言人接著表示，通過圍籬的缺口可以直接通往軍營內的自來水設施，但圍繞整個軍營的外部圍籬則並沒有遭到破壞的痕跡。有關當局認為，作案者可能是一人或多人。目前正在對影片監控資料進行評估。至於圍籬缺口是否同飲用水指標異常有直接關聯，目前也還不清楚。這名發言人表示：「我們對此次事件極為重視。」

科隆瓦恩空軍基地內設有多個指揮中心以及其他軍用和民用設施
科隆瓦恩空軍基地內設有多個指揮中心以及其他軍用和民用設施圖片來源： Chris Emil Janßen/picture alliance

周三上午，同處北威州境內的蓋倫克興北約軍事基地也被關閉。《南德意志報》報導稱，目前，這家軍事基地也在就飲用水是否被投毒的問題展開調查。據稱，這家軍事基地也擁有專屬的飲用水設備。事發前也曾看到有可疑人員在附近活動。

德國國防部一名發言人拒絕就事件中是否有人員受到傷害發表評論。在談到科隆空軍基地的疑似破壞事件時，國土司令部表示：「我們祝福在事件中疑似受傷的聯邦國防軍成員早日康復」。國土司令部還表示，他們會同調查機構緊密配合，盡快查清事件真相。

這家位於科隆附近的軍營內，設有多個指揮中心以及其他軍用和民用設施。由於軍營緊鄰科隆波昂民用機場，德國國防部下屬的政府專機編隊也駐扎於此。而位於蓋倫克興的軍事基地內，則駐扎有北約的Awacs偵察機。

（法新社，德廣聯）

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