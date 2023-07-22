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飢荒
一個國家或地區在某一個時期（如戰爭、自然災害）內沒有足夠的糧食供應，因持續時間相當長的糧食短缺，導致局部或全局性的人們逃難，或因飢餓導致的佔人口比例較大的非正常死亡的現象。
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深度報導
「相向而行」中國呼籲早日恢復俄烏糧食出口
「相向而行」中國呼籲早日恢復俄烏糧食出口
中國常駐聯合國副代表耿爽周五在安理會的會議上稱，中國希望早日恢復烏克蘭和俄羅斯糧食和化肥出口，並表示「各方合理安全關切都應該得到重視」。聯合國緊急救濟機構表示，俄羅斯退出黑海穀物協議的決定將導致許多人死亡。
政治
2023年7月22日
2023年7月22日
北韓糧食嚴重短缺 開城傳每日餓死數十人
北韓糧食嚴重短缺 開城傳每日餓死數十人
據朝中社報導，北韓勞動黨將於本月下旬召開中央委員會全體會議，討論該國農業部門的「緊急 」任務。韓聯社報導，北韓近期糧食短缺問題嚴重，連受中央直接管理的開城都傳出每天餓死數十人的消息。
政治
2023年2月6日
2023年2月6日
北韓在人道主義危機的邊緣徘徊
北韓在人道主義危機的邊緣徘徊
平壤對新冠疫情的應對措施、不顧一切的軍事投入和對國民的冷血態度可能導致又一場大飢荒的到來。物資匱乏和物價上升已經讓很多家庭發生飢餓死亡。
社會
2023年1月28日
2023年1月28日
德國議院:烏克蘭30年代大飢荒是種族滅絕
德國議院:烏克蘭30年代大飢荒是種族滅絕
德國聯邦議院周三（11月30日）批准了一項決議，承認烏克蘭1930年代的「大飢荒」為種族滅絕。決議認為「大批民眾死於飢餓並不是糧食歉收的結果；史達林領導的蘇聯政治領導層應對其負責」。
政治
2022年12月1日
2022年12月1日
烏克蘭三十年代大飢荒為民族屠殺？聯邦議院將表決
烏克蘭三十年代大飢荒為民族屠殺？聯邦議院將表決
這場發生在1932至1933年的大飢荒，導致數百萬烏克蘭人因蘇聯領導人史達林的政策而死亡。但這是不是一次民族屠殺？德國聯邦議院將對此表決。
政治
2022年11月27日
2022年11月27日
氣候變化引起飢荒?
氣候變化引起飢荒?
肯亞北部連續四個雨季沒有下雨，許多民眾賴以維生的牲畜大批死亡，土壤也變得愈發貧瘠。
氣候
2022年11月4日
2022年11月4日
01:57 分鐘
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