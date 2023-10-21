  1. 跳轉至内容
  2. 跳轉至主選單
  3. 跳轉到更多DW網站
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

食品安全

食品安全（food safety）指食品無毒、無害，符合應當有的營養要求，對人體健康不造成任何急性、亞急性或者慢性危害。

跳轉至下一欄 深度報導

深度報導

該事件讓人們關注到啤酒生產過程中的安全監管

工人進原料倉小便？網民怒：再不喝青島啤酒！

工人進原料倉小便？網民怒：再不喝青島啤酒！

一段影片近日在中國社交網路瘋傳，其中顯示一名啤酒廠工人在原料倉撒尿。山東青島啤酒回應，指調查人員已介入。影片遭到眾多網友圍觀，不少人紛紛留言說「再不喝青島啤酒了！」
經濟2023年10月21日
東京政府最高發言人松野博一表示，日中領導人會晤尚沒有譜，東協和二十國集團峰會日中分別是由首相岸田文雄和總理李強出席，中國國家主席習近平不會參加。

東京不滿中國禁日本海鮮 兩國WTO交鋒

東京不滿中國禁日本海鮮 兩國WTO交鋒

在此前撥出的800億日元之外，日本首相岸田文雄宣佈追加207億日元緊急基金，以幫助因中國針對福島核電站廢水排放而實施的日本海鮮禁令受到打擊的出口商。東京也預計向WTO提出申訴。
政治2023年9月5日
許多想減少糖攝入的人會選擇甜味劑作為替代

世衛組織：阿斯巴甜可能致癌

世衛組織：阿斯巴甜可能致癌

阿斯巴甜是全球使用最廣泛的甜味劑之一。世衛組織癌症研究機構的最新報告指出，阿斯巴甜有可能致癌，但正常攝入量並不會提高健康風險。
健康2023年7月15日
網民爆料在一家中醫院盒飯中吃出老鼠頭，再次引發人們對食品安全的討論（圖為某大學食堂的資料圖片，與本報導無關）

中國食堂盒飯中再現老鼠頭 引發食品安全擔憂

中國食堂盒飯中再現老鼠頭 引發食品安全擔憂

中國官媒援引重慶市秀山縣市場監管局的聲明稱，在秀山縣中醫院食堂的盒飯中發現了一隻老鼠頭。儘管這一次沒有重複「指鼠為鴨」的鬧劇，但仍引發了人們對於中國食品安全的擔憂。
社會2023年6月28日
external

「我只是一名歷史記錄者」——旅德作家周勍

「我只是一名歷史記錄者」——旅德作家周勍

對於記錄歷史、披露真相，他從不畏懼。曾因六四入獄近三年的作家周勍，如今生活在柏林郊區。
文化2020年11月21日03:36 分鐘
China Peking - Afrika Gipfel - Xi Jinping und der südsudanische Präsident Salva Kiir Mayardit

長平觀察：從「屁民」到「韭菜」

長平觀察：從「屁民」到「韭菜」

面對領導人的奢華撒幣，網民自嘲「獻羔祭韭」。時評人長平認為，從「人民」到「屁民」，再從「屁民」到「韭菜」，從「不配姓趙」到「你就是那個代價」，這是民眾以幾代人的慘痛經歷換來的權利覺醒。
政治2018年9月6日
顯示更多