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食品安全
食品安全（food safety）指食品無毒、無害，符合應當有的營養要求，對人體健康不造成任何急性、亞急性或者慢性危害。
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深度報導
工人進原料倉小便？網民怒：再不喝青島啤酒！
工人進原料倉小便？網民怒：再不喝青島啤酒！
一段影片近日在中國社交網路瘋傳，其中顯示一名啤酒廠工人在原料倉撒尿。山東青島啤酒回應，指調查人員已介入。影片遭到眾多網友圍觀，不少人紛紛留言說「再不喝青島啤酒了！」
經濟
2023年10月21日
2023年10月21日
東京不滿中國禁日本海鮮 兩國WTO交鋒
東京不滿中國禁日本海鮮 兩國WTO交鋒
在此前撥出的800億日元之外，日本首相岸田文雄宣佈追加207億日元緊急基金，以幫助因中國針對福島核電站廢水排放而實施的日本海鮮禁令受到打擊的出口商。東京也預計向WTO提出申訴。
政治
2023年9月5日
2023年9月5日
世衛組織：阿斯巴甜可能致癌
世衛組織：阿斯巴甜可能致癌
阿斯巴甜是全球使用最廣泛的甜味劑之一。世衛組織癌症研究機構的最新報告指出，阿斯巴甜有可能致癌，但正常攝入量並不會提高健康風險。
健康
2023年7月15日
2023年7月15日
中國食堂盒飯中再現老鼠頭 引發食品安全擔憂
中國食堂盒飯中再現老鼠頭 引發食品安全擔憂
中國官媒援引重慶市秀山縣市場監管局的聲明稱，在秀山縣中醫院食堂的盒飯中發現了一隻老鼠頭。儘管這一次沒有重複「指鼠為鴨」的鬧劇，但仍引發了人們對於中國食品安全的擔憂。
社會
2023年6月28日
2023年6月28日
「我只是一名歷史記錄者」——旅德作家周勍
「我只是一名歷史記錄者」——旅德作家周勍
對於記錄歷史、披露真相，他從不畏懼。曾因六四入獄近三年的作家周勍，如今生活在柏林郊區。
文化
2020年11月21日
2020年11月21日
03:36 分鐘
長平觀察：從「屁民」到「韭菜」
長平觀察：從「屁民」到「韭菜」
面對領導人的奢華撒幣，網民自嘲「獻羔祭韭」。時評人長平認為，從「人民」到「屁民」，再從「屁民」到「韭菜」，從「不配姓趙」到「你就是那個代價」，這是民眾以幾代人的慘痛經歷換來的權利覺醒。
政治
2018年9月6日
2018年9月6日
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