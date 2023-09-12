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颶風

氣象學上，專指大西洋或北太平洋東部、中心持續風力每小時118公里或以上的熱帶氣旋。

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深度報導

Lybien Unwetter Derna

利比亞洪災死傷慘重 上萬人失蹤

利比亞洪災死傷慘重 上萬人失蹤

周二的一場特大暴風雨過後，利比亞發生洪災。堤壩崩潰、建築物被毀，東部城市德爾納至少有四分之一面積被淹，上千人死亡，上萬人失蹤。
自然與環境2023年9月12日
颱風到來前，香港的商家加固了門窗。

颱風蘇拉登陸 粵港嚴陣以待

颱風蘇拉登陸 粵港嚴陣以待

因強颱風「蘇拉」來襲，香港和廣東一些城市本周五社會生活暫時停擺。廣東的航空和鐵路客運受阻。與此同時，美國東南沿海也受到颶風的襲擊。
自然與環境2023年9月1日
拉海納鎮上極具歷史意義的「懷奧拉教堂」（Waiola Church）受火勢波及

夏威夷毛伊島野火延燒 拜登宣佈為重大災難

夏威夷毛伊島野火延燒 拜登宣佈為重大災難

受颶風「多拉」的影響，夏威夷渡假勝地毛伊島的野火不斷加劇，死傷人數不斷上升，美國總統拜登也宣佈此事為「重大災難」。當局緊急疏散了數千民眾，而滅火工作則困難重重，停電更是對滅火構成了進一步的阻礙。
自然與環境2023年8月10日
佛羅里達州州長表示：「我們從未遭遇過如此規模的風暴。……可以說是500年一遇的大水事件」

颶風肆虐佛羅裡達 拜登憂慮「重大生命損失」

颶風肆虐佛羅裡達 拜登憂慮「重大生命損失」

美國總統拜登計劃訪問受颶風「伊恩」侵袭的佛羅里達州，「伊恩」恐為史上最致命的颶風之一。隨著風暴繼續北上，有關方面已發出新警報。
社會2022年9月30日
Deutschland Hochwasser Westdeutschland Eifel

2021年天災造成2800億美元損失

2021年天災造成2800億美元損失

德國保險業巨頭慕尼黑再保險表示，氣候危機的成本高昂。去年七月歐洲西部的洪水是2021年造成全球損失第二高損失的天然災害。
自然與環境2022年1月10日
Gewitter Blitz Tornado Wetter

氣候變化就在身邊

氣候變化就在身邊

德國漢堡舉行的年度極端氣候大會上，氣象學家和氣候研究人員一致認為，人類活動是極端天氣事件增加的原因，必須對此有所作為。
自然與環境2021年9月26日12 張圖
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