You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
颶風
氣象學上，專指大西洋或北太平洋東部、中心持續風力每小時118公里或以上的熱帶氣旋。
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
利比亞洪災死傷慘重 上萬人失蹤
利比亞洪災死傷慘重 上萬人失蹤
周二的一場特大暴風雨過後，利比亞發生洪災。堤壩崩潰、建築物被毀，東部城市德爾納至少有四分之一面積被淹，上千人死亡，上萬人失蹤。
自然與環境
2023年9月12日
2023年9月12日
颱風蘇拉登陸 粵港嚴陣以待
颱風蘇拉登陸 粵港嚴陣以待
因強颱風「蘇拉」來襲，香港和廣東一些城市本周五社會生活暫時停擺。廣東的航空和鐵路客運受阻。與此同時，美國東南沿海也受到颶風的襲擊。
自然與環境
2023年9月1日
2023年9月1日
夏威夷毛伊島野火延燒 拜登宣佈為重大災難
夏威夷毛伊島野火延燒 拜登宣佈為重大災難
受颶風「多拉」的影響，夏威夷渡假勝地毛伊島的野火不斷加劇，死傷人數不斷上升，美國總統拜登也宣佈此事為「重大災難」。當局緊急疏散了數千民眾，而滅火工作則困難重重，停電更是對滅火構成了進一步的阻礙。
自然與環境
2023年8月10日
2023年8月10日
颶風肆虐佛羅裡達 拜登憂慮「重大生命損失」
颶風肆虐佛羅裡達 拜登憂慮「重大生命損失」
美國總統拜登計劃訪問受颶風「伊恩」侵袭的佛羅里達州，「伊恩」恐為史上最致命的颶風之一。隨著風暴繼續北上，有關方面已發出新警報。
社會
2022年9月30日
2022年9月30日
2021年天災造成2800億美元損失
2021年天災造成2800億美元損失
德國保險業巨頭慕尼黑再保險表示，氣候危機的成本高昂。去年七月歐洲西部的洪水是2021年造成全球損失第二高損失的天然災害。
自然與環境
2022年1月10日
2022年1月10日
氣候變化就在身邊
氣候變化就在身邊
德國漢堡舉行的年度極端氣候大會上，氣象學家和氣候研究人員一致認為，人類活動是極端天氣事件增加的原因，必須對此有所作為。
自然與環境
2021年9月26日
2021年9月26日
12 張圖
顯示更多
廣告