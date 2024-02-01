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颱風
赤道以北、國際日期變更線以西之亞太地區出現的、中心持續風速達到一定程度的熱帶氣旋。
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深度報導
FBI：中國國家駭客"伏特颱風"滲透美國基礎設施
FBI：中國國家駭客"伏特颱風"滲透美國基礎設施
美國有關部門周三宣佈，過去破獲了一個名為"伏特颱風"的駭客網路，該網路以美國關鍵公共基礎設施為目標，如水處理廠、交通體系等，而該網路的背後是中國。北京予以駁斥。
政治
2024年2月1日
2024年2月1日
香港遭遇「黑色暴雨」 大水傾城
香港遭遇「黑色暴雨」 大水傾城
受颱風海葵的影響，香港9月7日夜間降暴雨，雨量創下有記錄以來的最高。多地街道、地鐵站、地下車庫和商場被淹。周五（9月8日）警方稱已有兩人遇難。
自然與環境
2023年9月8日
2023年9月8日
6 張圖
颱風「蘇拉」來了！中國多地陸海空交通停擺
颱風「蘇拉」來了！中國多地陸海空交通停擺
超強颱風「蘇拉」襲過香港過後，已登陸廣東省多地。一些城市採取停課、停運等措施應對，逾90萬人被迫疏散。香港部分地區依然持續大雨，近50人因颱風受傷被送往醫院。
自然與環境
2023年9月2日
2023年9月2日
颱風蘇拉登陸 粵港嚴陣以待
颱風蘇拉登陸 粵港嚴陣以待
因強颱風「蘇拉」來襲，香港和廣東一些城市本周五社會生活暫時停擺。廣東的航空和鐵路客運受阻。與此同時，美國東南沿海也受到颶風的襲擊。
自然與環境
2023年9月1日
2023年9月1日
颱風「蘇拉」撲向菲律賓及台灣
颱風「蘇拉」撲向菲律賓及台灣
颱風「蘇拉」將於30日登陸菲律賓，接著前往台灣，並逐漸向廣東、福建靠近。台灣中央氣象局29日發布陸上颱風警報、中國中央氣象局也發布颱風藍色預警。
自然與環境
2023年8月29日
2023年8月29日
特大洪災可以預防嗎？
特大洪災可以預防嗎？
今年夏天，創紀錄的降雨和洪水在全球範圍內造成了毀滅性的破壞。目前，斯洛維尼亞和中國是受災最嚴重的國家。隨著氣候危機的加劇，我們該如何適應和預防洪災？
自然與環境
2023年8月13日
2023年8月13日
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