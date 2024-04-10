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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

風能

風能是因空氣流動而產生的一種可利用的能量。空氣流速越高，它的動能越大。

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即時新聞

2024年4月10日

歐盟將對中國風力渦輪機進行反補貼調查

2024年4月10日

調研：中國政府大力補貼綠色能源

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深度報導

照片中幾個人向山谷俯視，山谷裡橫亙著被炸毀的部分山谷橋

德國需全面「翻新改造」 但誰來買單？

德國需全面「翻新改造」 但誰來買單？

公路、橋樑、鐵路——老舊而破敗。沒有新的輸電線——能源轉型就不可能實現。德國基礎設施建設需要數十億歐元的投資，但國庫已經空空如也。
經濟2024年4月21日
external

專家稱中國正在大力減少碳排放

專家稱中國正在大力減少碳排放

中國是世界上最大的碳排放國家，但同時北京也在大力推動再生能源使用。
自然與環境2024年1月11日04:27 分鐘
China | International Motor Expo in Hongkong

特斯拉再建超級工廠：為新能源生產儲能電池

特斯拉再建超級工廠：為新能源生產儲能電池

中國官方媒體報導，特斯拉在上海完成拿地簽約，將建造生產儲能電池的工廠。這種電池不是用於電動汽車，而是為電力設施儲備電能。隨著中國風能、光伏產業擴張，對電力儲能的需要也增大。
經濟2023年12月22日
China Symbobild Energieversorgung Gegensätze

中國的雙重身份：一半是先鋒 一半是罪人

中國的雙重身份：一半是先鋒 一半是罪人

中國被看作是可再生能源的先行者。中國為自己制定下到2060年實現氣候中和的目標，但另一方面這個國家卻仍在大舉修建火力發電廠。中國為何會擁有這矛盾的「雙重身份」？
自然與環境2023年12月4日
《新蘇黎世報》的一篇評論表示：「中國在盡其所能發展其晶片能力。中國的選擇並不多，但正在明智地利用這些選擇」

德語媒體：晶片之爭，中國巧妙出牌

德語媒體：晶片之爭，中國巧妙出牌

《新蘇黎世報》的一篇評論指出，中國冷靜面對美國在晶片領域的制裁和管制，沒有憤怒地拍案而起，而是深思熟慮、巧妙出牌。《商報》則發表評論稱「中國風電企業做對了很多事情」，因此可以突飛猛進、進入新市場。
政治2023年10月4日
法國經濟部長勒梅爾（右）和德國經濟部長哈貝克

綠色產業補貼爭議：德法經濟部長稱訪美取得進展

綠色產業補貼爭議：德法經濟部長稱訪美取得進展

德國經濟部長哈貝克和他的法國同行勒梅爾認為此趟華盛頓之行關於《降低通貨膨脹法》的磋商有「實質性進展」，但美方的表態卻保守得多。
經濟2023年2月8日
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