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韓國
位于朝鮮半島南部的韓國總面積約10萬平方公里，人口約5000萬。韓國與北韓接壤，與日本、中國隔海相望。
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即時新聞
2024年4月10日
2024年4月10日
韓國國會選舉投票創新高 尹錫悅期中考失利
2024年4月3日
2024年4月3日
北韓稱金正恩視察高超音速中程導彈試射
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
只要你過得比我好——韓國粉絲含淚送別大熊貓福寶
只要你過得比我好——韓國粉絲含淚送別大熊貓福寶
大雨沒有阻擋韓國民眾為大熊貓福寶送別的熱情。 這只2020年在韓國出生的雌性熊貓4月3日返回中國。 喜愛福寶的韓國粉絲目送汽車離去，不少人大聲痛哭。
旅行
2024年4月3日
2024年4月3日
02:27 分鐘
北韓如何竊取加密貨幣資助核計劃
北韓如何竊取加密貨幣資助核計劃
聯合國報告稱，北韓六年竊取30億美元加密貨幣，用於資助其核彈和遠程導彈計劃。這筆資金甚至佔到該國外匯收入的約一半。加密貨幣行業對此深感憂慮。
經濟
2024年3月30日
2024年3月30日
北韓稱已成功進行高超音速導彈固體燃料發動機測試
北韓稱已成功進行高超音速導彈固體燃料發動機測試
北韓官方媒體本周三（3月20日）發布報導稱，北韓已成功進行「新型中程高超音速導彈」固體燃料發動機測試，金正恩到場監督。
政治
2024年3月20日
2024年3月20日
韓國民主峰會為何引發中國抗議？
韓國民主峰會為何引發中國抗議？
韓國正在舉行第三屆"民主峰會"，美國國務卿布林肯前往首爾，總統拜登也將線上參與。台灣數位發展部長則在會議上有一個事先錄製好的影片發言。
政治
2024年3月18日
2024年3月18日
靖國神社再添爭議 前軍事官員被任命為宮司
靖國神社再添爭議 前軍事官員被任命為宮司
日本靖國神社選了一名前軍事指揮官擔任其新宮司，此舉可能引發爭議。這是自1978年以來，首次有日本前軍事官員擔任這職位。
政治
2024年3月15日
2024年3月15日
韓美提早談防衛費分擔 为防川普上台？
韓美提早談防衛費分擔 为防川普上台？
專家分析，韓美提早啟動防衛費分擔談判，是為了防止一旦川普上台，可能帶來分擔費用飆升，同時削弱安全聯盟。專家同時指出，美國駐軍當然防範北韓，但中國才是最主要的安全挑戰。
政治
2024年3月13日
2024年3月13日
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