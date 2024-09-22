韓國：非婚生子女家庭越來越多

儘管韓國的人口出生率創下歷史新低，但許多韓國老年人仍然對單親家庭抱有偏見。不過年輕人的觀念正在發生改變，並且已經影響到政府的家庭福利政策。

（德國之聲中文網）韓國正處於低人口出生率的危機之中，但社會中有一個群體的嬰兒出生數量比以往更多了--那就是由未婚母親所生的孩子。

韓國在2023年創下了出生率新低。這個擁有約5100萬人口的亞洲國家被普遍視為一個保守且注重傳統的社會，但分析人士指出，韓國的年輕一代正在逐漸改變他們對婚姻、工作和家庭的態度。

與此同時，年長的韓國人依然堅持他們認為正當的標準。

"韓國社會對那些婚外生子的女性有著根深蒂固的偏見，"韓國忠南國立大學政治與倫理學兼職教授李孝彬（Hyobin Lee，音譯）說。

"在韓國，一個未婚生子的女人被認為無可申辯，自動成為罪人。"她告訴德國之聲， "這種態度不僅針對未婚母親，還包括離婚女性和寡居女性，她們在傳統的韓國社會中也常常被鄙視和污名化。"

韓國非婚生子女：1/20

"這些女性往往被認為不適合結婚或者再婚。在某些情況下，她們父母會將孩子登記在自己名下，以隱瞞這一事實。"她說，"這些女性被貼上'放蕩'或'命苦的女人'的標籤，暗示著應該避開她們。"

"有意思的是，幾乎沒有人對這些情況中的男性提出批評。"她指出，"在這樣一個父權社會中，對非婚生子女性的污名似乎是不可避免的。"

然而，最新的政府數據顯示，這種禁忌已不像以前那麼頑固了。

韓國統計局於8月28日發布的數據顯示，2023年全國出生的嬰兒僅為23萬，比前一年下降了7.7%，是自1970年首次進行統計以來的最低值。

生育率（即一個女人一生中生育的平均子女數）也降至0.72，低於2022年的0.78。若要確保韓國人口保持穩定，生育率需要達到2.10。

然而，約有10,900名嬰兒是由未婚或非民事伴侶關係的女性所生，佔總數的4.7%，是自1981年首次進行統計以來的最高值。儘管與其他國家相比，這一數字可能相對較小，但它已經從2021年的7,700和2022年的9,800快速增長。

天價離婚案推動社會觀念的轉變

韓國的臨時伴侶關係變得更加普遍，部分原因是經濟兩極化使年輕人更難找到薪酬較好的工作從而組建家庭。去年發表的一項研究稱，韓國是世界上養育子女成本最昂貴的國家。

社會風俗的變化還來自更多的離婚案件，其中包括一些著名的富家夫婦，他們的狗血分手情節經常在小報上曝光，並且往往涉及不忠的指控。

今年5月，首爾高等法院上月裁定，韓國SK集團會長崔泰源應把1.38兆韩元（約合9.36億歐元，或73億元人民幣）財產分割給妻子盧素英，並支付20億韓元（約合133.37萬歐元，或1052萬元人民幣）精神損害賠償金，創韓國離婚案紀錄。2015年，崔泰源公開承認與婚外情人育有一女，引發了一系列訴訟。

"這個案件多年來被媒體反復報導，在我看來，它開始改變了公眾對婚姻的看法，"檀國大學法學教授朴正元（Park Jung-won，音譯）告訴德國之聲。

忠南國立大學的李孝彬教授還列出了一些可能促使韓國社會改變婚戀態度的其他關鍵事件。2020年，擁有眾多韓國粉絲的日本電視藝人藤田小百合（Sayuri Fujita）確認，她的兒子是通過精子捐贈受孕的，並且她沒有結婚。

同樣，熱門電視節目《我是單身》（I am Solo）的一名參賽者表示，她未婚，但想要一個孩子，於是與前男友生下一個兒子，並作為單親媽媽撫養他。

2023年韓國出生的嬰兒僅為23萬，比前一年下降了7.7%。 （資料圖片） 圖片來源： IMSS/Depositphotos/IMAGO

單親家庭獲得政府政策的支持

"這樣的故事在韓國社會中已經不再陌生，"李教授說道， "一些女性想要孩子，但找不到合適的伴侶，或者她們在戀愛期間懷孕，選擇生下孩子並獨自撫養。"

儘管"非婚生子女"的韓語"호로자식"（又譯為"私生子"、"雜種"）仍然常常被用作侮辱性詞匯，但是李教授注意到公眾對婚姻態度的轉變正在影響政府政策。

"隨著近年來出生率降至谷底，政府出台了一系列福利政策，以支持單親家庭的子女。"她說。這些政策包括稅收減免，單親子女在申請幼兒園或日托中心時獲得優先權，以及申請公共住房時的優先待遇。

"過去，福利政策主要集中在鼓勵'幸福'和'正常'家庭的生育率。"李教授說道，"然而，現在的政策更努力地去包容和支持那些非婚生子女的家庭。"

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