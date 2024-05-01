韓國考慮加入奧庫斯」第二支柱「 紐西蘭仍遲疑

韓國國防部長申元植本周三表示，韓國已就加入美、英、澳防務安全協議奧庫斯（AUKUS）第二支柱與澳洲举行了會談。數周前，奧庫斯成員國表示考慮接納日本加入該協議的第二支柱。

（德國之聲中文網）奧庫斯（AUKUS）是由澳洲（AU）、英國（UK）和美國（US）2021年簽署的三邊安全夥伴協議，分為兩個階段，目的在於抗衡中國在亞太地區日益增長的影響力。

奧庫斯的第一階段是由美英向澳洲提供核動力潛艇技術。第二個階段，或稱"第二支柱"，是分享其它軍事技術。美英澳三國現已提出了接收其它國家加入"第二支柱"的可能性。

5月1日，韓國和澳洲外长及國防部長在墨爾本舉行"2+2會議"。韓國國防部長申元植（Shin Won-sik）在會後舉行的新聞會上表示，雙方就韓國加入奧庫斯第二支柱的可能性舉行了會談。""我們支持奧庫斯第二支柱的活動，並且歡迎其成員考慮讓韓國成為奧庫斯第二支柱的合作夥伴。"申元植說。他表示，韓國可以憑借其國防和科技能力，為第二支柱做出貢獻。

韓國與美國關係密切並擁有世界領先的國防工業，長期以來就和加拿大、紐西蘭及日本一起，被認為是第二支柱潛在的合作夥伴。

澳洲国防部長理查德‧馬勒斯（Richard Marles）表示，"韓國擁有令人印象深刻的技術，我們確實擁有共同的價值觀......隨著奧庫斯第二支柱的發展，未來將會有機會。我們也看到日本也是這一情況。"

不到一個月前，奧庫斯合作夥伴宣佈正在考慮與日本就具體的第二支柱防務項目進行合作，並將於今年就此進行談判。

2023年3月13 日，美國總統拜登、澳洲总理阿爾巴尼斯和英國首相蘇納克在美國加州聖地亞哥洛馬角海軍基地舉行三邊會議 圖片來源： Leah Millis/REUTERS

中國一直強烈批評奧庫斯。今年四月，中方表示，奧庫斯增加新成員將破壞該地區的穩定 。

擴大奧庫斯協議面臨著美國在共享技術方面有嚴格限制的障礙。澳洲和英國方面擔心，如果新成員增加得太快，該協議可能會陷入困境。

美國國務院本周二（4月30日）公佈了一項放寬共享技術限制的計劃。這將使向英國和澳洲转移軍事裝備和敏感技術變得更容易。

紐西蘭：還有很長的路要走

紐西蘭外交部長彼德斯（Winston Peters）5月1日表示，紐西蘭政府正在就未來與奧庫斯安全協議的合作進行"訊息收集討論"，但距離做出決定"還有很長的路要走"。他說，紐西蘭必須更好地瞭解與該協議進行技術合作的潛在機會，權衡經濟和安全利益，並決定這是否符合國家利益。

紐西蘭外交部長彼德斯（Winston Peters） 圖片來源： Getty Images/D. Manson

彼得斯還表示，在紐西蘭考慮參與第二支柱之前，奧庫斯的參與方必須希望紐西蘭參與，而"這個先決條件尚未滿足"。

紐西蘭國內對加入奧庫斯持批評態度者包括前總理克拉克 (Helen Clark)。她警告這可能損害該國的獨立外交政策。其他一些批評聲音則對奧庫斯遏制中國的目的表示質疑，並對該協議可能對紐西蘭反核地位的影響表示擔憂。

（路透社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。