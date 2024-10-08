韓國國防部：北韓或派兵增援俄羅斯

韓國國防部認為，北韓很可能已派軍人進入烏克蘭協助俄羅斯部隊作戰，其中一些人可能已經陣亡。首爾還預測，北韓計劃派遣更多士兵為俄軍效力。

（德國之聲中文網）此前有烏克蘭媒體報導，10月3日在烏克蘭對俄軍佔領下的頓涅茨克附近的一次導彈襲擊中，有6名北韓軍官喪生。

韓國國防部長金容炫本周二（10月8日）在國會的一次聽證會上表示，有關報導屬實的可能性非常高。「考慮到各種情況，我們認為烏克蘭境內有北北韓官兵傷亡的可能性極高。」

他補充說，預計北韓將派遣更多士兵支持俄羅斯的戰爭行動。 「由於俄羅斯和北韓之間達成了類似軍事同盟的互助協議，部署正規軍的做法極有可能發生"。

今年6月，俄羅斯總統普丁訪問平壤期間，雙方簽訂了朝俄防衛互助協定。根據協定，在任何一方受到第三方攻擊的情況下，朝俄承諾相互提供支援。

烏克蘭和俄羅斯的軍隊中都有外國戰鬥人員。法新社駐印度和尼泊爾的記者曾在當地調查過俄羅斯軍隊的招募活動。

普丁2024年6月訪問平壤與金正恩會晤 圖片來源： GAVRIIL GRIGOROV/AFP/Getty Images

早有專家稱，俄軍正在烏克蘭部署北韓導彈，但莫斯科和平壤均予以否認。韓國還指責平壤向俄羅斯運送了數千個貨櫃的武器，以供後者在烏克蘭使用。

從炮彈到士兵

擁有核武器的北韓近年來公開加強了與莫斯科的軍事聯繫。分析人士警告說，北韓最近加緊試驗和生產火炮和巡航導彈，可能是準備運往俄羅斯的。



有專家指出，從向俄羅斯提供炮彈到提供士兵，是順理成章的下一步。

首爾慶南大學遠東問題研究所教授林乙出（Lim Eul-chul）對法新社說："北韓向俄羅斯提供了許多炮彈和導彈，對於北韓來說，學習如何使用不同的武器並獲得實戰經驗至關重要。」

「這甚至可能是北韓派遣士兵的一個重要因素--讓他們獲得多樣化的經驗和實戰訓練。」 他還說：「北韓很可能早些時候就向俄羅斯派遣了較高階的軍官，以幫助管理北韓提供的武器裝備，或協助培訓使用這些武器。」

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林乙出認為，關鍵的問題是，北韓希望從俄羅斯獲得什麼回報。

聯合國的制裁禁止北韓獲得任何用於試驗的彈道導彈技術。但今年3月，莫斯科在聯合國安理會動用了其否決權，實際終止了聯合國對違反制裁行為的監督，平壤為此特別感謝了俄羅斯。

北韓本周正在召開最高人民會議。媒體推測，會議將廢除1991年與韓國簽署的具有里程碑意義的《北韓基本協議書》。該協議前言中將韓朝關係定性為「在統一的過程中暫時形成的特殊關係，不是一般的國與國之間的關係」。

（法新社）

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