韓國作家韓江獲得2024年諾貝爾文學獎

韓江是首位獲得諾貝爾文學獎的韓國作家。瑞典文學院稱讚她「以具有強烈詩意的散文直面歷史創傷，揭示人類生命的脆弱性」。

（德國之聲中文網）瑞典文學院周四（10月10日）揭曉了2024年諾貝爾文學獎。

今年的獲獎者是韓國作家韓江（Han Kang），瑞典文學院稱讚她"以具有強烈詩意的散文直面歷史創傷，揭示人類生命的脆弱性"。

韓江是首位獲得諾貝爾文學獎的韓國作家，也是自1901年以來的117位諾貝爾文學獎獲得者中的第18位女性，亞洲首位女性獲獎者。

韓江於1970年生，現任韓國藝術大學文藝創作系教授。她上世紀九十年代中期登上文壇，先後獲得韓國小說文學獎、東裡文學獎、英國布克國際文學獎和馬拉帕蒂文學獎等多種獎項。

韓江最有名的作品之一是《素食者》，講述女主人公英惠在經歷了一場有關人類殘酷的噩夢之後，開始拒絕吃肉，並逐漸拒絕自己作為"人類"的身份，把自己當成一棵樹。韓江曾表示以此探索人類的暴力、理智和瘋狂所能達到的邊界，以及我們能在多大程度上理解他人。

儘管韓江創作的許多主人公是女性，但她的作品經常以男性的視角進行敘述。

瑞典文學院認為她具有"身體與靈魂、生命與死亡之間獨特的連接意識"，稱讚她通過"詩意且實驗性的風格"，已成為當代文學的創新者。

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去年的諾貝爾文學獎獲獎者是挪威作家喬恩‧福瑟（Jon Fosse）。瑞典文學院表彰他以"創新的戲劇和散文為不可言說者發聲"。

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（綜合報導）

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