You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
韋斯特韋勒
德國自民黨籍政治人物，曾經在2009年至2013年間擔任德國外長。
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
爭取同性戀平權的漫長之路
爭取同性戀平權的漫長之路
德國同性戀者的平等是一個漫長和進行了艱苦鬥爭的故事。儘管取得了法律上的成功，但偏見和歧視仍到處存在。
社會
2020年9月25日
2020年9月25日
"送別"韋斯特韋勒
"送別"韋斯特韋勒
科隆4月2日為已故德國前外長韋斯特韋勒舉行悼念儀式。其生前好友、家人及政治夥伴為韋斯特韋勒做最後告別。許多人對這位前外長的同性伴侶穆倫茨(Michael Mronz)表達了慰問之情。其中也包括總理梅克爾。
2016年4月2日
2016年4月2日
評論：韋斯特韋勒——熱愛自由之人
評論：韋斯特韋勒——熱愛自由之人
韋斯特韋勒是個矛盾的綜合體。他曾經帶領自民黨登上輝煌的頂峰，卻也讓該黨陷入有史以來最慘烈的危機中。德國之聲主編Alexander Kudascheff撰文悼念周五離世的德國前外長韋斯特韋勒。
2016年3月19日
2016年3月19日
德國前外長韋斯特韋勒去世
德國前外長韋斯特韋勒去世
曾經在2009年至2013年間擔任德國外長的自民黨政治家韋斯特韋勒本周五因病去世,享年54歲。2014年夏天，他被查出患有白血病。
2016年3月18日
2016年3月18日
俄羅斯批評韋斯特韋勒探望基輔示威者
俄羅斯批評韋斯特韋勒探望基輔示威者
2013年12月6日
2013年12月6日
韋斯特韋勒：歐盟繼續對烏克蘭敞開大門
韋斯特韋勒：歐盟繼續對烏克蘭敞開大門
2013年12月4日
2013年12月4日
廣告