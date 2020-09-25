  1. 跳轉至内容
  2. 跳轉至主選單
  3. 跳轉到更多DW網站
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

韋斯特韋勒

德國自民黨籍政治人物，曾經在2009年至2013年間擔任德國外長。

跳轉至下一欄 深度報導

深度報導

Symbolbild Homosexualität

爭取同性戀平權的漫長之路

爭取同性戀平權的漫長之路

德國同性戀者的平等是一個漫長和進行了艱苦鬥爭的故事。儘管取得了法律上的成功，但偏見和歧視仍到處存在。
社會2020年9月25日
Deutschland Trauerfeier für Guido Westerwelle in Köln

"送別"韋斯特韋勒

"送別"韋斯特韋勒

科隆4月2日為已故德國前外長韋斯特韋勒舉行悼念儀式。其生前好友、家人及政治夥伴為韋斯特韋勒做最後告別。許多人對這位前外長的同性伴侶穆倫茨(Michael Mronz)表達了慰問之情。其中也包括總理梅克爾。
2016年4月2日
Guido Westerwelle, Ex-Außenminister FDP - 2010

評論：韋斯特韋勒——熱愛自由之人

評論：韋斯特韋勒——熱愛自由之人

韋斯特韋勒是個矛盾的綜合體。他曾經帶領自民黨登上輝煌的頂峰，卻也讓該黨陷入有史以來最慘烈的危機中。德國之聲主編Alexander Kudascheff撰文悼念周五離世的德國前外長韋斯特韋勒。
2016年3月19日
Guido Westerwelle ehemaliger Bundesaußenminister

德國前外長韋斯特韋勒去世

德國前外長韋斯特韋勒去世

曾經在2009年至2013年間擔任德國外長的自民黨政治家韋斯特韋勒本周五因病去世,享年54歲。2014年夏天，他被查出患有白血病。
2016年3月18日
Guido Westerwelle und Vitaly Klitschko in Kiew

俄羅斯批評韋斯特韋勒探望基輔示威者

俄羅斯批評韋斯特韋勒探望基輔示威者

2013年12月6日
Guido Westerwelle und Vitaly Klitschko in Kiew

韋斯特韋勒：歐盟繼續對烏克蘭敞開大門

韋斯特韋勒：歐盟繼續對烏克蘭敞開大門

2013年12月4日