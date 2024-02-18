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非洲
地跨赤道南北，面積為30,221,532平方公里，佔全球總陸地面積的20.4%，人口約十億三千萬（2010年估計值），約佔全球總人口15%。非洲是世界面積第二大洲，同時也是人口第二大洲。
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深度報導
上圖書館借衣服 時尚也能很環保
上圖書館借衣服 時尚也能很環保
這家圖書館不借書，借的是衣服！時尚產業是環境污染的主要來源。為了讓穿時尚更永續更環保，阿姆斯特丹 出現了一家「時尚圖書館」，時尚愛好者可以通過借衣服來減少快時尚對地球資源的消耗。
自然與環境
2024年2月18日
2024年2月18日
03:29 分鐘
以色列總統和巴勒斯坦總理都將出席慕尼黑安全會議
以色列總統和巴勒斯坦總理都將出席慕尼黑安全會議
以色列總統赫爾佐格和巴勒斯坦總理什塔伊耶都將出席本周舉行的慕尼黑安全會議。以色列與哈馬斯的戰爭、俄羅斯入侵烏克蘭以及非洲之角的衝突將是這次會議的主要議題。
政治
2024年2月13日
2024年2月13日
泰勒‧斯威夫特創紀錄 四度獲格萊美最佳專輯獎
泰勒‧斯威夫特創紀錄 四度獲格萊美最佳專輯獎
在第66屆格萊美頒獎典禮上，泰勒‧斯威夫特成為首位四度獲得年度最佳專輯獎的歌手。另一個本屆格萊美獎特色是女性大放光彩，包含比莉‧艾利什、麥莉‧賽勒斯、詩莎和莫內等女歌手佔據了得獎名單。
文化
2024年2月5日
2024年2月5日
中國春節前豬肉賣不動 是供過於求或吃不起？
中國春節前豬肉賣不動 是供過於求或吃不起？
春節前夕是人們採購年貨的時刻，肉類價格往往也較平時更高。但儘管今年中國市場上豬肉價格相對較低，豬肉銷量卻不如以往，這是為什麼？
經濟
2024年2月4日
2024年2月4日
解碼中國：中國有意擴大在非洲的影響
解碼中國：中國有意擴大在非洲的影響
中國對非洲大陸的興趣越來越大，在當地的影響力也越來越大。中國通過大舉投資而獲取非洲國家的政治支持，在台灣問題上也是如此。
政治
2024年1月21日
2024年1月21日
去年全球近5000名基督徒因宗教信仰被殺害
去年全球近5000名基督徒因宗教信仰被殺害
非政府組織「敞開的門」發布的最新報告顯示，無論是在中東、非洲還是南亞，基督徒遭受迫害的現象都越來越嚴重。據該組織的統計，去年全球至少有4998名基督徒因宗教信仰被殺害。
政治
2024年1月16日
2024年1月16日
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