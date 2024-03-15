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靖國神社
靖國神社是位於日本東京都千代田區九段阪的一座神社。該神社供奉自明治維新時代以來為日本戰死的軍人及軍屬，大多數是在第二次世界大戰中陣亡的日軍官兵及三萬名台灣高砂義勇軍等日本兵。
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深度報導
靖國神社再添爭議 前軍事官員被任命為宮司
靖國神社再添爭議 前軍事官員被任命為宮司
日本靖國神社選了一名前軍事指揮官擔任其新宮司，此舉可能引發爭議。這是自1978年以來，首次有日本前軍事官員擔任這職位。
政治
2024年3月15日
2024年3月15日
日本戰敗紀念日 靖國神社之爭又起
日本戰敗紀念日 靖國神社之爭又起
在日本紀念二戰投降 78 周年之際，日本社會試圖反思戰爭暴行的歷史，但對在戰爭中陣亡將士的紀念也是一個無法迴避的傳統。日本政界高層人物參拜靖國神社就經常引起爭議。
歷史
2023年8月15日
2023年8月15日
「五十而知天命」的中日關係面對重重難題
「五十而知天命」的中日關係面對重重難題
中國在與西方關係日益緊張的同時，與日本這個鄰國之間的氣氛也持續緊張。這兩個亞洲最大經濟體雖然迎來了「邦交正常化」的50周年紀念，但是多年的歷史遺留問題和新近出現的矛盾分歧，使得雙方之間並沒有太多的慶祝熱情。
政治
2022年9月28日
2022年9月28日
8 張圖
百名日本議員參拜靖國神社
百名日本議員參拜靖國神社
日軍本偷襲珍珠港事件 80周年之際，約 100 名日本國會議員周二（12月7日）在東京集體參拜被中國和韓國視為日本侵略象徵的靖國神社。
政治
2021年12月7日
2021年12月7日
日本靖國神社秋祭：新首相獻祭品 前首相去參拜
日本靖國神社秋祭：新首相獻祭品 前首相去參拜
日本靖國神社秋季例行大祭開始當天，首相岸田文雄以首相名義供奉了祭品。前首相安倍晉三和菅義偉分別前往參拜。韓國政府對此深表遺憾。
政治
2021年10月17日
2021年10月17日
日本戰敗日 菅義偉向靖國神社供奉祭品
日本戰敗日 菅義偉向靖國神社供奉祭品
在日本戰敗投降76周年紀念日之際，多名內閣官員參拜了靖國神社。首相菅義偉周日發表致辭，許諾絕不重演「戰爭悲劇」，但是未提及對鄰國的加害責任，引發中韓抗議。與此同時，中國男演員張哲瀚因被曝曾參觀靖國神社而遭到批評和行業抵制。
政治
2021年8月15日
2021年8月15日
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