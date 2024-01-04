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用大氣中的懸浮顆粒物形成的空氣污染被稱為霾(Smog)。

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貴州畢節大霧天氣資料圖片（攝於2021年末）

中國多地霧濛濛：安徽發紅色預警 能見度低於50米

中國多地霧濛濛：安徽發紅色預警 能見度低於50米

中國多個省份出現大霧天氣，受霧、霾天氣混合的不利影響能見度極低，江蘇和安徽部分地區能見度甚至低於50米，導致高速公路關閉，航班延誤。安徽發出「紅色預警」。到本周四，中國官方已連續9天發布大霧預警。
自然與環境2024年1月4日
Indien Neu Delhi Smog

印度霾害嚴重 板球世界盃霧濛濛

印度霾害嚴重 板球世界盃霧濛濛

印度正舉辦2023年國際板球世界盃，球場上空彌漫著濃重的煙霧。嚴重的霧霾給運動員和球迷帶來了困擾。比賽主辦單位已宣佈禁止燃放煙花。印度當局計劃以人工降雨改善首都空氣品質。
自然與環境2023年11月14日8 張圖
保加利亞首都索非亞空氣污染嚴重地區的高層建築

在歐洲，幾乎人人都呼吸著糟糕的空氣

在歐洲，幾乎人人都呼吸著糟糕的空氣

歐盟正在制定空氣品質新規定。衛星數據顯示，儘管歐洲的空氣品質總體上好於世界其他地區，但是98%的歐洲人所呼吸空氣的污染程度都超過了世界衞生組織建議的限值。
自然與環境2023年9月9日
全球空氣污染最嚴重的國家是孟加拉國

研究：PM2.5仍是人類健康最大威脅 亞非空氣污染最嚴重

研究：PM2.5仍是人類健康最大威脅 亞非空氣污染最嚴重

芝加哥大學能源與環境政策研究所發表的最新空氣品質壽命指數（AQLI) 年度報告顯示，交通工具排放、工業排放、山火等帶來的PM2.5仍是人類健康最大的外部威脅。南亞是全球污染中心，中國在減少空氣污染方面取得了進展。
自然與環境2023年8月29日
London 1952 | The Great Smog

1952年 霧都倫敦萬人死於霧霾

1952年 霧都倫敦萬人死於霧霾

七十年前的冬天，一場持續多日的霧霾奪走了倫敦1.2萬人的生命，住院人數更是突破10萬。這也成為英國乃至歐洲面對環境污染問題的轉折點。
自然與環境2022年12月7日7 張圖
圖中為2022年6月28日的波蘭城市克拉科夫

歐洲環境署：一年裡歐盟23.8萬人因空氣污染早死

歐洲環境署：一年裡歐盟23.8萬人因空氣污染早死

歐盟環境監管機構歐洲環境署通報，空氣污染導致2020年歐盟境內23.8萬人早死。
自然與環境2022年11月27日
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