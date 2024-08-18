霹靂舞迎來巴黎奧運光榮時刻－這能維持多久?

霹靂舞比賽今年在巴黎奧運初次登場。然而下一屆洛杉磯奧運並不會再次出現，這對霹靂舞來說意味著什麼?

（德國之聲中文網）「製造一點聲音!」8月9日，巴黎市中心的協和廣場（Place de la Concorde）上，霹靂舞比賽主持人對場邊觀眾大喊。

觀眾不太有自信地遲疑一會兒，接著跟著歡呼。

現場DJ加大音量，兩位霹靂舞參賽者：荷蘭隊的印度裔女孩和阿富汗籍女孩（奧運難民隊代表）站上舞台，準備一較高下。

歡呼聲中，奧運最新的運動項目開始進行。這場活動由美國饒舌歌手史奴比狗狗（Snoop Dogg）現身在舞台上擔任比賽主持人。

「我很開心能當第一個贏得霹靂舞比賽的舞者」當DW記者詢問創造歷史的感覺如何時，真實姓名為Sardjoe（薩德喬）的B-girl India這麼回答。

「我試著將它看作一場普通的比賽，當然，我們都知道這不一樣，這是一場奧運。我儘可能試著將它視作一場普通的比賽。」Sardjoe補充說道。

前世界冠軍Sardjoe最後獲得奧運第四名。日本代表選手湯淺亞實（B-girl Ami）在金牌賽中對上立陶宛代表賓妮域（B-Girl Nicka）三局全勝，最後獲得金牌，賓妮域取得銀牌，銅牌則由中國代表劉清漪 （B-Girl 671）拿下。

霹靂舞將成為奧運項目？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

「曇花一現的霹靂舞競賽」將不會出現在2028洛杉磯奧運

霹靂舞過去又被稱作街舞，六年前在布宜諾斯艾利斯舉行的青少年奧運會時，原先目的是為了吸引年輕觀眾觀賞比賽。

第一眼看下去，這個策略確實奏效。比起奧運其他競賽，霹靂舞的現場觀眾有更多的兒童，包括9歲的Fiep Neuteboom，他和他的父母與哥哥都來自芬蘭。

「這很酷，非常刺激。」她說道，一手緊抓著一張寫著 「印度」的荷蘭國旗。

她的母親Maartje Neuteboom在一旁表示認同。

Maartje Neuteboom說：「這是奧運的新紀元，這就是為甚麼我們擁有像街舞一樣的新運動。」她補充：「這對兒童來說非常好。」

接著，令人更驚訝的是，霹靂舞成為了奧運「第一次也是最後一次」的比賽項目。這項競賽在2028年洛杉磯奧運上被除名，取而代之的是籃球、壘球與腰旗美式足球，這些項目都能為美國體育市場帶來更多的收入和名聲。

別稱是B-girl Anti的義大利代表Antilai Sandrini說：「我有點難過，但同時，我也沒有決定權。」他補充：「我無法相信我會在這裡，因為霹靂舞是如此不同，它不完全是一項運動。我從沒想過有一天我會出現在奧運會場，還擔任參與者。可惜的是，它不會出現在洛杉磯，但沒有關係，我還是喜歡這樣的人生。」

美國饒舌歌手史奴比狗狗（Snoop Dogg）現身在舞台上擔任比賽主持人。 圖片來源： John Walton/empics/picture alliance

霹靂舞從奧運除名有其根源

有些人會疑惑，為什麼霹靂舞是頭一次被列入奧運項目?

巴黎協和廣場（Place de la Concorde）是著名的運動廣場，19世紀時的霹靂舞與當時主流文化氛圍有著天壤之別。1970年代 ，霹靂舞在紐約市布朗克斯（Bronx）誕生，霹靂舞源自於黑人與拉丁裔族權的貧窮和種族主義。

然而，國際霹靂舞評審團長Sophie Lindner相信霹靂舞應該被保留在奧運中。

Lindner同時也在科隆德國體育大學修讀跳舞與律動專業，她向DW表示：「從一開始，霹靂舞就一直充滿活力。這是一個被兒童發明的運動，好用來展示他們自己。」

運動競賽在近幾年越來越專業化，除了有一連串的比賽以外，還有像是Red Bull和Monster這樣的能量飲料公司搶著當贊助商。

Lindner說：「人們將自己視為運動員。」她接著補充：「他們得到品牌贊助支持，能夠將運動視為維生工具。」

對霹靂舞銅牌舞者Victor Montalvo來說，這能證明一般人是錯的。

Montalvo以B-boy Victor的名字出席比賽，他在比賽一開始對DW說：「我很開心能看到霹靂舞被世界看見。」他表示：「很多人對霹靂舞有刻板印象還有錯誤迷思，以為霹靂舞就只是在硬紙板上旋轉，事實上它已經進化了。」

國際霹靂舞評審團長Sophie Lindner表示：「從一開始，霹靂舞就一直充滿活力。這是一個被兒童發明的運動，好用來展示他們自己。」 圖片來源： Nicolas Gouhier/ABACAPRESS/picture alliance

文化與比賽

像霹靂舞圈子裡的許多人一樣，Lindner也擔心霹靂舞精神「逐漸消失而且越來越商業化」。她認為有些人覺得霹靂舞「應該保持在檯面向下，不應該成為奧運的一項競賽。」

Lindner補充說明：「對他們而言，最重要的目的是互相認識，然後能一起約出去玩。」

這意味著，Lindner有信心「文化」與「競賽」兩個目的可以共同並存，可以讓霹靂舞這項運動更加的興盛。

Lindner說：「奧運對舞者來說有重大的正面影響。霹靂舞被當作是一項專業運動而受重視，不再只是壞孩子會做的事。」

Lindner說：「它把阻礙推遠了。我們有許多孩子開始學習跳霹靂舞，這實在太美好了，我們希望越來越多人來體驗這項藝術。」

世界舞蹈運動聯盟，同時也是本次奧運霹靂舞比賽項目的主辦方，先前表示霹靂舞在2028洛杉磯奧運中被除名是「 一件令人極度沮喪的事」，然而該聯盟也表示2032年布裡斯本奧運還是「很有機會舉辦」。

此刻，還在巴黎的這些霹靂舞運動員仍持續享受奧運時刻還有經歷。

Montalvo表示：「說實在的，我對於霹靂舞不會出現在洛杉磯這件事並不感到沮喪。我們從來沒有期待霹靂舞會出現在奧運會場，我就只喜歡霹靂舞，至少此刻我們都在這裡。」

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