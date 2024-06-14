「雪餅案」一審宣判 中國公民倡議社群再遭重擊

黃雪琴、王建兵大約3年前因組織友人間的交流聚會而被捕，如今在廣州遭判刑。著名女權倡議者呂頻向DW形容此案「荒謬」；兩人的朋友則說，這顯示政府輕易就能摧毀公民社會長期經營的社群。

（德國之聲中文網）合稱為「雪餅」的中國女權記者黃雪琴、勞工權益倡議人士王建兵週五（6月14日）在廣州受審，黃雪琴一審遭判5年徒刑，王建兵遭判3年半；兩人皆被控犯下「煽動顛覆國家政權罪」。長期追蹤此案的X平台「釋放雪餅」專頁指出，黃雪琴當庭表態欲上訴，王建兵是否上訴則尚待與律師商量。

據「釋放雪餅」專頁稍早的消息，法院外設置了護欄，且有大批警力駐守，「包圍了整個法院範圍」；現場還有便衣警察，和「穿著紅色馬甲的所謂『社區志願者』」。媒體和外界人士不被允許入場旁聽。

36歲的黃雪琴過去是《新快報》、《南都周刊》的調查記者。她曾撰寫《中國女記者性騷擾調查報告》，也曾揭露學者陳小武性侵女性的案件，並長期參與聲援性騷擾受害者。王建兵現年41歲，暱稱「煎餅」，關注青少年社區教育、職業病工人權益倡議。

圖為中國勞工權益倡議者王建兵。他被捕前常在廣州住處邀請朋友來交流；與會者表示，這些聚會主要涉及社群陪伴與支持，而非時事政治議題，卻仍遭政府定調為「煽動顛覆國家政權」。（資料照） 圖片來源： FreeXueBing/AP/picture alliance

2021年9月，兩人在廣州被捕；一般認為，最直接的原因跟他們在王建兵住處組織朋友交流聚會有關。「釋放雪餅」專頁的成員Rio（化名）常參與這些聚會；「雪餅案」一審宣判前夕，Rio接受DW訪問。

身為「雪餅」的友人，Rio從兩人被捕至今近3年，仍無法好好消化情緒。「一切都逆轉了……我們多年來在廣州培養出一個小社群，但政府非常輕易地就把一切摧毀。」

非政府組織「自由之家」（Freedom House）中國研究部主任王亞秋則向DW表示，兩人遭到定罪，將進一步壓縮「本已幾乎不存在的公民社會發展空間」。

「先發制人的鎮壓」

有感於中國公民社會行動者彼此之間的孤立與隔絕，Rio表示王建兵希望創造一個社群，提供「安全的空間」，容許中國的行動者能在其中互相幫助。

Rio描繪當年的聚會場景，通常是「大家帶著各自的疑問，分享各自的經驗，彼此支持」。有時候，黃雪琴和王建兵會邀請不同領域的研究者，跟與會者交流；在嚴肅的討論之外，大家也一起吃飯、打麻將。

讓與會者始料未及的是，儘管聚會上並沒有反政府的言論，在政府眼中卻仍是須被打擊的對象。

「自由之家」的王亞秋向DW表示，「雪餅」組織的聚會「在正常的國家並不算什麼很大的倡議，而是正常的社交」。

「北京不希望人民聚在一起，因為這代表著團結……他們覺得這非常具有威脅性。」王亞秋認為，此案顯示中國政府「有多麼缺乏安全感」，絲毫無法容忍那些能獨立思考、想在政府掌控外做些好事的人民。

中國著名女權倡議者呂頻則形容此案「非常荒謬」，因為這樣的聚會本身甚至稱不上一個具體的「行動」。她告訴DW：「所有對公民硬性的逮捕，都是荒謬。」

呂頻進一步指出，要形成一場抗爭或社會運動，通常是建立在倡議者之間人與人的日常聯繫基礎上；然而，中國政府透過「先發制人的鎮壓」，想從早期階段就踩熄抗爭的火苗。「在這個事前鎮壓裡，是沒有任何法治基礎的，因為實際上某些行為還並沒有發生。」

寒蟬效應

據倡議者消息，很多曾參與「雪餅」聚會的朋友都遭到警方騷擾、恐嚇或是傳喚訊問，甚至被強迫在虛假的口供簽名。

Rio還透露，據他所知至少有10個人被迫搬家。有些人的房東受到地方政府暗示或施壓，不願意再租房給從事倡議者。

呂頻認為，此案對中國倡議者的影響極大，讓很多人心中產生強烈的憤怒、壓抑和恐懼。「其實你的目的只是想去推動進步，你就可以遭到懲罰，而且甚至不知道自己什麼樣的行為、什麼樣的人，會在什麼時候觸發這個懲罰……一種巨大的荒謬，真實的恐怖體驗。」

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儘管如此，中國的公民社會並沒有因此徹底消失。以女權運動為例，呂頻觀察，「現在是MeToo的第6年，MeToo仍然在繼續，人們仍在討論」。

呂頻說：「MeToo下一個高峰期隨時還可能會出現；當然這個高峰出現的門檻，可能會提高很多，而且這個運動也比以往脆弱了很多。但這個運動反而會倖存，現在它變得非常非常廣泛，有些人遭到鎮壓了，但是另外很多其他人，還在支持。」

國際社會的批評

黃雪琴案也再度掀起國際社會對中國新聞環境的批評。保護記者委員會（CPJ）在判決公佈前，呼籲中國政府立即無條件釋放黃雪琴，並撤銷所有對她的指控。

在黃雪琴、王建兵遭關押屆滿1000天之際，國際特赦組織也在14日發表聲明 。該組織中國部主任布魯克斯（Sarah Brooks）表示，這兩人被關押，僅僅是因為行使言論自由的權利。

「事實上，他們沒有犯下任何實際罪行。然而，中國政府卻編造種種藉口，把他們的工作視為威脅。」布魯克斯說，兩人被定罪是「惡意且毫無理由」的，這也顯示中國政府「多麼懼怕那些敢為保護他人權益、大聲疾呼的倡議者」。

如果中國有新聞自由...... To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（DW記者李宥臻對此文有貢獻）

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