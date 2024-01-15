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陳水扁

台灣民進黨籍政治人物。曾任中華民國總統、民進黨主席、台北市長等職。

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台灣政治運動人士、民進黨前主席施明德病逝台北

施明德病逝 一生坐牢25年獲譽「台版曼德拉」

施明德病逝 一生坐牢25年獲譽「台版曼德拉」

民進黨前主席施明德15日於台北病逝。施明德在台灣民主化的歷史上佔有一席之地；回顧他的一生，從堅決反對國民黨的威權領導，到號召「紅衫軍」走上街頭抗議民進黨總統陳水扁，終其一生捍衛他所相信的的價值，成為台灣史上最知名的民運人士之一。
政治2024年1月15日
Symbolbild Beziehungen USA - Taiwan

台灣正副總統的過境外交

台灣正副總統的過境外交

台灣副總統賴清德此次出訪巴拉圭途中過境美國，儘管行程低調，但也引發不少國際關注和來自北京的批評。在過去幾十年中，過境外交一直在台美政治互動中扮演重要角色。
政治2023年3月31日9 張圖
Taiwan Taipeh | Lee Teng-hui und Tsai Ing-wen

李登輝逝世 台灣藍綠陣營各自表述

李登輝逝世 台灣藍綠陣營各自表述

台灣社會對李登輝褒貶不一，支持者讚揚他是「民主之父」，反對者批評他是「黑金教父」。這位前總統辭世後，藍綠陣營的表態也成為焦點。
政治2020年7月31日
Taiwans Ex Präsident Chen Shui-bian in Handschellen

陳水扁爭議：永遠爭執不休的生病與特赦

陳水扁爭議：永遠爭執不休的生病與特赦

台灣前總統陳水扁被控涉及多項弊案，而被監禁後保外就醫至今，只是當台灣島內屢屢提到陳水扁的病是真或是假，是否該特赦，都會意外成為朝野與媒體攻防戰
政治2017年10月1日
Taiwans Ex Präsident Chen Shui-bian in Handschellen

民進黨全代會 ''赦扁''案受關注

民進黨全代會 ''赦扁''案受關注

台灣執政的民進黨將於24日舉行全代會，超過8成6黨代表連署提案，請總統蔡英文特赦前總統陳水扁，屆時阿扁是否出席全代會也備受矚目。
政治2017年9月23日
Taiwan früherer Präsident Chen Shui-bian vom Gefängnis entlassen

蔡英文就任周年 陳水扁搶風頭

蔡英文就任周年 陳水扁搶風頭

台灣總統蔡英文520就任周年，保外就醫的前總統陳水扁卻搶盡風頭，周五高調出席凱達格蘭基金會的募款餐會，台中監獄將判斷陳水扁是否違規及該如何處置。
政治2017年5月20日
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