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陳子明
中國知名政治學者，曾被指責為89民運的"幕後黑手"，並多次被逮捕入獄。
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深度報導
中國著名學者陳子明因病去世
中國著名學者陳子明因病去世
中國著名異議人士，政治學者陳子明因患胰腺癌，醫治無效於10月21日在北京離世。
2014年10月21日
2014年10月21日
「民主基金會」向政治學者陳子明頒發嘉獎令
「民主基金會」向政治學者陳子明頒發嘉獎令
2013年12月30日
2013年12月30日
企業家王功權「認罪」
企業家王功權「認罪」
企業家王功權獄中「認罪」，在一份錄像裡，王解除對辯護律師陳有西的委託，並表明和許志永「劃清界限」，「認罪」影片或將在央視播出。
2013年12月5日
2013年12月5日
三中全會《決定》，人權進微退著
三中全會《決定》，人權進微退著
《決定》廢止「勞教」和「單獨二孩」被內外輿論看作中國人權進步的亮點，政治學者陳子明不抱如此謹慎樂觀
2013年12月4日
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三中全會公報：說好的改革呢？
三中全會公報：說好的改革呢？
經過四天的閉門會議，中共十八屆三中全會於今日閉幕，改革決定和公報出籠。
2013年11月12日
2013年11月12日
習近平不再摸石頭過河
習近平不再摸石頭過河
十八屆三中全會進入第三天,官媒《人民日報》發文，引申習近平一番關於改革的話語，指 「改革路徑已確定，不再摸著石頭過河」
2013年11月11日
2013年11月11日
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