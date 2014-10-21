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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

陳子明

中國知名政治學者，曾被指責為89民運的"幕後黑手"，並多次被逮捕入獄。

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深度報導

Chen Ziming

中國著名學者陳子明因病去世

中國著名學者陳子明因病去世

中國著名異議人士，政治學者陳子明因患胰腺癌，醫治無效於10月21日在北京離世。
2014年10月21日

「民主基金會」向政治學者陳子明頒發嘉獎令

「民主基金會」向政治學者陳子明頒發嘉獎令

2013年12月30日
Wang Gongquan Geschäftsmann China Archiv 2011

企業家王功權「認罪」

企業家王功權「認罪」

企業家王功權獄中「認罪」，在一份錄像裡，王解除對辯護律師陳有西的委託，並表明和許志永「劃清界限」，「認罪」影片或將在央視播出。
2013年12月5日
Peking Treffen Kommunisten KP China Tagung Politik

三中全會《決定》，人權進微退著

三中全會《決定》，人權進微退著

《決定》廢止「勞教」和「單獨二孩」被內外輿論看作中國人權進步的亮點，政治學者陳子明不抱如此謹慎樂觀
2013年12月4日
Xi Jinping (front), general secretary of the Central Committee of the Communist Party of China (CPC), and Li Keqiang, a member of the Standing Committee of the Political Bureau of the CPC Central Committee and Vice Premier, arrive at the third plenary meeting of the first session of the 12th National People's Congress (NPC) held at the Great Hall of the People in Beijing March 10, 2013. Picture taken March 10, 2013. REUTERS/China Daily (CHINA - Tags: POLITICS) CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

三中全會公報：說好的改革呢？

三中全會公報：說好的改革呢？

經過四天的閉門會議，中共十八屆三中全會於今日閉幕，改革決定和公報出籠。
2013年11月12日
epa03893666 Chinese President Xi Jinping (L) delivers a speech to the Indonesian parliament in Jakarta, Indonesia, 03 October 2013. Xi called on countries in the region to move beyond the mindset of the Cold War and work together for peace and security, in the first speech by a foreign leader to the Indonesian parliament. China was ready to negotiate with members of the Association of the South-East Asian Nations (ASEAN) for the sake of 'good neighbourliness and friendship,' he said. EPA/BAGUS INDAHONO +++(c) dpa - Bildfunk+++

習近平不再摸石頭過河

習近平不再摸石頭過河

十八屆三中全會進入第三天,官媒《人民日報》發文，引申習近平一番關於改革的話語，指 「改革路徑已確定，不再摸著石頭過河」
2013年11月11日