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陳光誠
陳光誠是著名中華人民共和國盲人維權人士。他因自學法律知識來幫助村民、殘疾人士維護權益，被媒體譽為「赤腳律師」、"盲人律師"。
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深度報導
中國異議人士郭飛雄傳失聯 在美癌末妻籲中方放行
中國異議人士郭飛雄傳失聯 在美癌末妻籲中方放行
中國異議人士郭飛雄的妻子在美國病危之際，他卻在12月5日傳出再度被抓的消息，目前與外界失去聯繫，也無法赴美照顧病妻。專家認為，他的案件突顯中國政府「殘酷且隨意」的打壓手段。
政治
2021年12月7日
2021年12月7日
流亡近十年 陳光誠加入美國籍
流亡近十年 陳光誠加入美國籍
2012年從中國逃亡的異議維權人士陳光誠今年6月已在美國完成入籍手續，成為美國公民。他表示希望美國不要對中共抱有幻想，中共是「對全世界的威脅」。
政治
2021年7月13日
2021年7月13日
陳光誠在美共和黨大會上致辭支持川普
陳光誠在美共和黨大會上致辭支持川普
2012年起流亡美國的中國盲人維權律師陳光誠在共和黨的全國代表大會上致詞，罕見地公開呼籲為川普投票，支持他對抗中共的鬥爭。
政治
2020年8月27日
2020年8月27日
02:52 分鐘
陳光誠共和黨全代會演說 批中共威脅全球
陳光誠共和黨全代會演說 批中共威脅全球
共和黨全代會第三天，中國人權律師陳光誠罕見的上台致詞，批評中共並表態支持川普。不過維權律師縢彪認為，作為人權捍衛者去支持川普这樣的邏輯不通。
政治
2020年8月27日
2020年8月27日
江天勇獲釋後續遭軟禁 妻批中國法律是「廢紙」
江天勇獲釋後續遭軟禁 妻批中國法律是「廢紙」
中國維權律師江天勇的妻子向德國之聲表示他今年2月28日獲釋之後，並未真正獲得自由，而是持續被軟禁在位於河南信陽市的老家。 中國政府除了派人對江天勇進行24小時的監控外，在10月1日國慶前夕，更增派監控人手。
政治
2019年10月25日
2019年10月25日
陳光誠獲「杜魯門– 雷根自由獎章」
陳光誠獲「杜魯門– 雷根自由獎章」
中國盲人維權人士陳光誠因為他的維權行為，在美國獲獎。
2015年11月6日
2015年11月6日
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