除了賀錦麗 民主黨還有誰可能迎戰川普？

美國史上從未有政黨候選人在如此接近總統大選的時刻宣佈退選。拜登表態支持賀錦麗參選，若她當選將成為美國首位亞非裔女性總統，然而爭取提名的前路未必順遂。DW整理可能披掛民主黨戰袍、迎戰川普的潛在人選。

（德國之聲中文網）美國總統大選僅剩3個多月，現任總統拜登週日（7月21日）宣佈不爭取連任，決定退選並支持副總統賀錦麗（Kamala Devi Harris）接棒，迎戰共和黨候選人川普。

「我全力支持和認可賀錦麗成為今年我們黨的提名人。民主黨人——是時候團結起來擊敗川普了。」拜登的聲明寫道。

這個歷史性的決定，令拜登成為美國逾半世紀以來，首位宣佈不競選連任的現任美國總統。上一次已是1968年，身陷越戰泥淖的詹森總統（Lyndon Johnson）在該年3月時宣佈不接受民主黨提名。

圖為賀錦麗在今年一場醫療保健演講後擁抱拜登。（資料照） 圖片來源： Matt Kelley/AP Photo/picture alliance

頭號競爭者——賀錦麗

「我代表美國人民感謝喬．拜登作為美國總統的非凡領導，以及他數十年來為我們國家所做的貢獻。我很榮幸能得到總統的支持，我的目標是贏得提名。我將竭盡全力團結民主黨，團結我們的國家，打敗唐納德．川普和他極端的 『2025 計劃 』。」在拜登拋出退選的震撼彈後不久，賀錦麗發佈聲明表示，將竭力爭取民主黨提名。

現年59歲的賀錦麗是美國首位女性副總統。2020年總統大選時，賀錦麗曾經爭取民主黨提名，但並未打入初選。隨後她在擔任加州參議員期間，成為拜登競選副手，並順利成為副總統。

綜合美國媒體報導，賀錦麗女性、非洲裔、印度裔的身份背景，令不少民主黨人士認為她是問鼎總統的最佳人選。美聯社指出，民主黨若放棄賀錦麗而選擇提名其他白人，將會是「有風險的」。

此外，受限於聯邦競選規範，拜登退選後，賀錦麗將是唯一可以直接動用拜登競選資金的候選人。

不過，賀錦麗作為副總統並未特別受到愛戴，其表現以及能力是否足以擊敗川普仍受到黨內質疑。例如，她在副總統任內處理美國南方移民問題的表現未受到普遍肯定，但在2022年美國最高法院推翻羅訴韋德案後，她強力捍衛墮胎權的立場有望成為她立足政壇的施力點之一。

民主黨定於8月19日至22日在芝加哥舉行全國代表大會，若賀錦麗要成為民主黨總統候選人，必須爭取4700名全國黨代表的支持，拿下多數票數。

根據《紐約時報》近期發佈的民調，拜登與川普的支持度為分別為47%與44%。若由賀錦麗迎戰川普，則將差距從3％縮小至2％。

在拜登宣佈退選後，民主黨各州州長召開了電話會議，州民主黨委員會協會主席馬丁（Ken Martin）會後發佈聲明，表態所有州將團結支持賀錦麗。

前總統柯林頓（Bill Clinton）和曾在歐巴馬任內擔任國務卿的希拉蕊．克林頓（Hillary Clinton）也在一份聲明中表態支持賀錦麗。不過，至截稿前，民主黨大佬前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）以及前總統歐巴馬都還保持沉默。

加州州長紐森

56歲的紐森（Gavin Newsom）現任加州州長，過去數個月以來，他多次被美國媒體點名是「換拜」的可能有力人選之一，也有意見認為他是民主黨競選2028總統大選的最好選擇。

紐森在2022年選舉順利連任加州州長，但過去一年來的民調並不理想，其治理能力受到質疑、毀譽參半，不過他或許是中國最樂見參選的民主黨要角之一。

去年紐森曾出訪中國，是2020年以來第一位訪華的美國州長，期間還會見了中國國家主席習近平，在中國輿論當中也廣泛受到歡迎。

不過在拜登宣佈退選後，紐森已經表態他將支持賀錦麗對決川普。

密西根州長惠特默

52歲的惠特默（Gretchen Whitmer）在2022年連任密西根州長。該州被視為關鍵搖擺州之一。

惠特默被視為民主黨的明日之星，上屆總統大選中，她曾經進入拜登考慮的副手候選名單。她時常批評川普，並且堅定支持墮胎權。不過，惠特默已經在拜登宣佈退選後表示，自己將支持賀錦麗。

伊利諾州州長普裡茨克

59歲的普裡茨克（J.B. Pritzker）是億萬富翁，其家族擁有凱悅飯店集團，是美國豪門家族。他自2019年起擔任伊利諾州州長，任內推動墮胎權、槍支管制、娛樂性大麻合法化等問題。

賓州州長夏皮洛

51歲的夏皮洛（Josh Shapiro）在2022年選舉壓倒性勝選，出任賓州州長，這是美國大選最大的關鍵搖擺州之一。2016年總統大選，川普在賓州險勝，但在2020年該州則是投給了拜登。

夏皮洛曾任賓州檢查總長，被認為具有跨黨派的中間形象，能言善道的人格特質也令他受到民意歡迎。

交通部長布蒂吉格

布蒂吉格（Pete Buttigieg）曾在2020年投入民主黨內的總統初選，並不隱藏自己的政治野心。他在擔任交通部長任內經手多項重大交通危機，包含俄亥俄州火車出軌事件、巴爾的摩大橋倒坍事件等，頗受好評。

現年42歲的布蒂吉格是美國首位公開出櫃的部長，若他成功出線、代表民主黨擊敗川普，他將成為美國史上最年輕且公開出櫃的總統。

川普槍擊、換拜聲浪：華裔選民怎麼看？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（美聯社、法新社、路透社等）

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