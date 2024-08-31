限制對華出口？荷蘭首相:經濟利益極其重要

據彭博新聞社報導，荷蘭政府有可能限制該國光刻機廠商ASML向中國客戶提供售後服務。不過，荷蘭首相現在表示，在決策時會特別關注ASML的經濟利益，以免危及其全球地位。

（德國之聲中文網）荷蘭首相斯霍夫(Dick Schoof) 8月30日表示，荷蘭政府在決定進一步收緊晶片製造設備對華出口限制時會考慮ASML的經濟利益。

此前一天，彭博新聞社報導說，荷蘭政府將應美國方面要求對光刻機廠商ASML的中國售後服務施加更多限制；具體而言，在今年底的許可證到期後，ASML有可能不再被允許向中國客戶提供深紫外光刻機(DUV)的售後服務以及零備件。ASML總營業額的約20%都來自售後服務。

斯霍夫不願對彭博社的新聞置評，只是強調「我們正在談判、且談判進展順利，我們也特別關注ASML的經濟利益，這些利益也需要和其他風險進行權衡。」斯霍夫還說，「經濟利益極其重要。」

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ASML在全球半導體產業鏈中具有舉足輕重的地位，最先進晶片的生產幾乎不可能離開該公司製造的光刻機。2023年，中國大陸一度躍升成為了ASML的第二大市場，佔其總營業額的29%，僅次於台灣市場。分析人士指出，這是因為中國半導體企業趕在對華出口限制令今年初生效前搶購ASML出產的深紫外光刻機(DUV)。而目前最為先進的極紫外光刻機已經在更早前應美國壓力被禁止對華出口。目前，中國回落為ASML的第三大市場，位列台灣、韓國之後，中國企業現在主要購買不受出口管制的更舊型號光刻機，用於生產「傳統晶片」，後者在全球製造業扮演著關鍵角色。

斯霍夫表示，ASML代表著一個對荷蘭極其重要的創新產業，「在任何情況下該產業都不應受到損害，否則就會危及ASML的全球地位。」

近年來，ASML已經多次就沒能得到荷蘭政府的足夠支持感到不滿。其前任首席執行官溫尼克(Peter Wennink)甚至威脅說，如果ASML在荷蘭的發展繼續受到限制，就會考慮離開荷蘭。除了中國業務，該公司還擔心荷蘭政府日趨明顯的反移民政策可能會損害ASML吸納外國人才的能力。溫尼克還曾公開反對限制對華出口，警告說，它們會刺激中國開發新技術，對ASML構成競爭。他去年在接受彭博新聞社採訪時說，「你給他們施加的壓力越大，他們就越有可能加倍努力。」

（路透社、彭博社等）

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