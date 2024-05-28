降首付、降利率：上海放寬住房限購

中國經濟大都會上海推出刺激房市的新措施，包括降低購房者的最低首付比例，降低按揭貸款利率，並對外地人、多孩家庭放寬了部分購房限制。

（德國之聲中文網）5月27日，上海市多部門發通知，宣佈調整住房限購政策、支持多子女家庭合理住房需求、改善住房信貸政策、支持「以舊換新」以及改善土地和住房供應等九條政策措施。新規定於5月28日開始生效。

金融監管部門隨即下調了上海商業性個人住房貸款最低首付款比例以及貸款利率。根據新規，首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低於20%；市區的二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低於35%，6個遠郊區不低於30%。

此前，上海規定首次購房的首付比例為30%，二套房的首付比例為40-50%。同時，首套住房商業性貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）減45個基點（此前為10個基點）。

其他鼓勵購房的措施還包括，非滬籍居民購房所需社保或個稅年限下調至3年；二孩及以上的多子女家庭可再購買1套住房；提高家庭公積金最高貸款額度等。此外對單身和離異居民的購房限制減少。

上海的二手房市場也持續走低 圖片來源： Alex Plavevski/EPA

不買房不是因為限購

作為中國房價最高的城市之一，上海的舉措對北京、廣州、深圳等一線城市具有風向標的意義。在社群網站上，雖然有人認為這是好事，但更多的人對此並不興奮。

有微博用戶認為，「上海放鬆的力度還不夠，還會繼續放鬆限購，大概率除核心區，上海會全面取消限購。」

很多人抱怨，反正還是沒錢買不起，「他們以為房子賣不出去是因為各種限購？」

「買房政策的藥效只針對付得起首付款，且還得起月供的人。兩者任意一條不滿足，不必強行上車，普通人過好當下更重要。」

還有人發帖稱：「昨晚上海剛取消離異限購，今天一大早就有排隊要離婚的。即便沒有離婚大潮，應該也有小高峰了。」

一位微博用戶寫道：「全國23個城市取消限購,老百姓還是無動於衷,房地產怎麼了?……房價雖然是降了，但與大部分人的收入依舊不成正比，現在各個領域的物價都在上漲，導致大家的生活壓力倍增，薪水卻沒有上漲，所以我們的購買力在下降，誰還會拿養老錢去買無用的鋼筋水泥？」

取消限購是時間問題？

在上海宣佈新舉措之際，蘇州、南京也幾乎同時發布樓市新政，內容包含放鬆或取消限購政策。此前，杭州和西安等中國大城市本月已全面取消了購房限制。

5月17日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局聯合發布通知，首套房首付比例最低降到15%。另外全國層面取消首套和二套房貸利率下限，並下調個人住房公積金利率。此舉被中國媒體稱為緩解房地產行業危機的「史詩級」舉措。

東吳證券對上海地產新政點評認為，本次政策從購房資格和購房能力兩方面給予支持，有望釋放一批有意向在滬置業的非滬籍購買力，同時多孩家庭和離異家庭的限購套數亦有所增加，因此有望顯著提振購房需求。

儘管上海的新房成交在今年第一季度同比增長0.7%，但根據市場機構中原地產和安居客的數據，4月上海新房成交環比減少34.7%；二手房成交環比下降12%；國家統計局的數據顯示，上海二手房房價已連續環比下跌13個月。

（綜合報導）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。