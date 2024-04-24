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阿道夫‧希特勒
德國政治人物，納粹黨領袖，1933年至1945年擔任德國總理，1934年至1945年亦任納粹德國元首。
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即時新聞
2024年4月24日
2024年4月24日
4名參訪希特勒故居的德國人被警方逮捕
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深度報導
啤酒館政變失敗與希特勒崛起
啤酒館政變失敗與希特勒崛起
1923年希特勒在慕尼黑貝格勃勞凱勒啤酒館發動政變，試圖推翻魏瑪共和國，史稱「啤酒館政變」。此時距納粹崛起希特勒掌權還有十年。儘管該政變以失敗告終，但已成功將希特勒推上了政治舞台。
政治
2024年4月7日
2024年4月7日
巴西總統盧拉在以色列成為「不受歡迎的人」
巴西總統盧拉在以色列成為「不受歡迎的人」
由於將以色列在加薩地帶的軍事行動與猶太人大屠殺相提並論，巴西總統盧拉引發了一場外交風波。以色列周一宣佈盧拉為「不受歡迎的人」，巴西則急召駐以色列大使回國。
政治
2024年2月20日
2024年2月20日
納粹德國辦奧運百年後 柏林再申奧合適嗎？
納粹德國辦奧運百年後 柏林再申奧合適嗎？
德國首都柏林正摩拳擦掌準備申辦2036年夏季奧運會。但這項計劃引起了批評和質疑。
體育
2023年11月20日
2023年11月20日
希特勒故居改建為警察局合適嗎？
希特勒故居改建為警察局合適嗎？
奧地利布勞瑙是希特勒的出生地，當局計劃將鎮上的希特勒故居改建為警察局的工程現已展開。不過，有些人對此仍持反對態度，他們認為改建成警察局是「是打在受害者臉上的一記耳光」。還有其他更好的方案嗎？
歷史
2023年10月15日
2023年10月15日
澤倫斯基對第三次世界大戰發出警告
澤倫斯基對第三次世界大戰發出警告
烏克蘭總統澤倫斯基在啟程赴紐約參加聯大一般性辯論前接受美國哥倫比亞廣播公司採訪，對爆發第三次世界大戰發出警告，並將普丁比作希特勒。
政治
2023年9月18日
2023年9月18日
希特勒的走馬雕像在斯潘道城堡展出
希特勒的走馬雕像在斯潘道城堡展出
在紀念碑開放日（9月10日）這天，柏林首次展出了兩尊"走馬"雕像。這兩座由納粹雕塑家約瑟夫‧索拉克（Josef Thorak）為希特勒製作的巨型雄馬雕像曾長期失蹤。
文化
2023年9月17日
2023年9月17日
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