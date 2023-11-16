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阿薩德家族

敘利亞獨裁者家族，從1970年起執政至今

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深度報導

圖為敘利亞總統阿薩德今年9月在大馬士革接受媒體訪問。

法國追究敘利亞化武襲擊 對阿薩德下逮捕令

法國追究敘利亞化武襲擊 對阿薩德下逮捕令

敘利亞總統阿薩德涉嫌在2013年對平民發動化學武器攻擊，遭法國法官以反人類罪共謀為由發出逮捕令。聯合國報告曾指出，有明確證據顯示當時使用了沙林毒氣，但阿薩德多次否認相關指控。
政治2023年11月16日
今年3月，中國國家主席習近平出訪了莫斯科。

德語媒體：「我們有理由對普、習努力建立的世界秩序保持警惕」

德語媒體：「我們有理由對普、習努力建立的世界秩序保持警惕」

《時代周報》發表評論分析認為，中國不想被貼標籤，但是正在拉貼著標籤的朋友圈，「中國的外交政策似乎正在迷失方向」。《南德意志報》認為，中國和菲律賓雙方都應該通過一切外交手段努力緩和局勢，否則，被視為世界貿易生命線的海域就有可能發生軍事衝突。
政治2023年9月27日
阿薩德在杭州與習近平會晤

德語媒體：中國經濟內憂外患

德語媒體：中國經濟內憂外患

《法蘭克福匯報》關注了敘利亞總統阿薩德訪華，認為中敘雙方都需要對方成為反抗西方的盟友。《商報》則指出，在中國經濟因為地緣政治衝突而受到重重阻力的當下，國內的房地產危機將進一步加劇北京的困境。
媒體2023年9月23日
杭州為阿薩德鋪開紅地毯

習近平協助阿薩德重返世界舞台？

習近平協助阿薩德重返世界舞台？

由於在內戰中的所作所為，敘利亞領導人阿薩德在國際上遭到孤立。現在他訪問中國。習近平希望與敘利亞建立"戰略夥伴關係"。
政治2023年9月23日
亞運會開幕前一天，習近平會見敘利亞總統阿薩德

習近平亞運會忙外交

習近平亞運會忙外交

在中國舉辦亞運會前夕，中國領導人習近平展開了一系列外交會面。他在杭州與前來參加亞運會開幕式的敘利亞總統阿薩德會面。雙方宣佈建立戰略夥伴關係。本屆亞運會開幕式於本周六（9月23日）舉行，為期共15天。
政治2023年9月22日
敘利亞總統巴沙爾‧阿薩德和夫人9月21日乘坐中國國際航空公司飛機抵達杭州

敘利亞總統訪華尋求擺脫孤立 習近平目的何在?

敘利亞總統訪華尋求擺脫孤立 習近平目的何在?

敘利亞總統巴沙爾‧阿薩德本周四抵達杭州。他將出席杭州亞運會開幕式，並於本周五與中國國家主席習近平舉行會談。此行是他自2004年以來再次訪問中國，被認為是其政權殘酷鎮壓反對派十多年後重返國際舞台的重要一步。
政治2023年9月21日
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