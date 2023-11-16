You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
阿薩德家族
敘利亞獨裁者家族，從1970年起執政至今
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
法國追究敘利亞化武襲擊 對阿薩德下逮捕令
法國追究敘利亞化武襲擊 對阿薩德下逮捕令
敘利亞總統阿薩德涉嫌在2013年對平民發動化學武器攻擊，遭法國法官以反人類罪共謀為由發出逮捕令。聯合國報告曾指出，有明確證據顯示當時使用了沙林毒氣，但阿薩德多次否認相關指控。
政治
2023年11月16日
2023年11月16日
德語媒體：「我們有理由對普、習努力建立的世界秩序保持警惕」
德語媒體：「我們有理由對普、習努力建立的世界秩序保持警惕」
《時代周報》發表評論分析認為，中國不想被貼標籤，但是正在拉貼著標籤的朋友圈，「中國的外交政策似乎正在迷失方向」。《南德意志報》認為，中國和菲律賓雙方都應該通過一切外交手段努力緩和局勢，否則，被視為世界貿易生命線的海域就有可能發生軍事衝突。
政治
2023年9月27日
2023年9月27日
德語媒體：中國經濟內憂外患
德語媒體：中國經濟內憂外患
《法蘭克福匯報》關注了敘利亞總統阿薩德訪華，認為中敘雙方都需要對方成為反抗西方的盟友。《商報》則指出，在中國經濟因為地緣政治衝突而受到重重阻力的當下，國內的房地產危機將進一步加劇北京的困境。
媒體
2023年9月23日
2023年9月23日
習近平協助阿薩德重返世界舞台？
習近平協助阿薩德重返世界舞台？
由於在內戰中的所作所為，敘利亞領導人阿薩德在國際上遭到孤立。現在他訪問中國。習近平希望與敘利亞建立"戰略夥伴關係"。
政治
2023年9月23日
2023年9月23日
習近平亞運會忙外交
習近平亞運會忙外交
在中國舉辦亞運會前夕，中國領導人習近平展開了一系列外交會面。他在杭州與前來參加亞運會開幕式的敘利亞總統阿薩德會面。雙方宣佈建立戰略夥伴關係。本屆亞運會開幕式於本周六（9月23日）舉行，為期共15天。
政治
2023年9月22日
2023年9月22日
敘利亞總統訪華尋求擺脫孤立 習近平目的何在?
敘利亞總統訪華尋求擺脫孤立 習近平目的何在?
敘利亞總統巴沙爾‧阿薩德本周四抵達杭州。他將出席杭州亞運會開幕式，並於本周五與中國國家主席習近平舉行會談。此行是他自2004年以來再次訪問中國，被認為是其政權殘酷鎮壓反對派十多年後重返國際舞台的重要一步。
政治
2023年9月21日
2023年9月21日
顯示更多
廣告