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阿爾及利亞
北非國家，於1962年從法國殖民統治下獲得獨立。
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深度報導
大火熊熊燃燒！以色列亟需更多滅火飛機
大火熊熊燃燒！以色列亟需更多滅火飛機
以色列政府要求國際社會提供支援，幫助該國應對耶路撒冷西部地區森林大火。有消息稱，此次嚴重火災也可能是人為縱火的結果。
自然與環境
2021年8月17日
2021年8月17日
阿爾及利亞總統競選連任引發抗議
阿爾及利亞總統競選連任引發抗議
阿爾及利亞總統大選臨近，執政多年的現任總統布特弗利卡再次競選連任成為爭議話題。反對這位長期執政者再次競選的抗議呼聲高漲。現在布特弗利卡對此進行了表態。
政治
2019年3月4日
2019年3月4日
阿爾及利亞軍機墜毀 257人喪生
阿爾及利亞軍機墜毀 257人喪生
一架軍用飛機周三在阿爾及利亞首都阿爾及爾附近墜毀。據阿爾及利亞國防部提供的數字，墜機事故已造成至少257人死亡。
政治
2018年4月11日
2018年4月11日
2名德國出生的恐怖嫌疑人遭驅逐
2名德國出生的恐怖嫌疑人遭驅逐
被警方認定在哥廷根策劃恐怖襲擊的兩名男子法庭敗訴，從而將被遣送，而這名阿爾及利亞人和奈及利亞人都是在德國出生。
政治
2017年3月22日
2017年3月22日
評論：說出自己難以啟齒的話
評論：說出自己難以啟齒的話
眼下主要是穆斯林知識分子在對伊斯蘭極端主義提出警告。這是偶然現象嗎？Kersten Knipp認為，如果是這樣，這無異於文化上的種族隔離。
2016年4月4日
2016年4月4日
北非國家表示願接收被遣返的難民
北非國家表示願接收被遣返的難民
為了減少向北非國家遣返難民過程中的障礙，德國聯邦內政部長德梅齊埃迅速出訪了摩洛哥和阿爾及利亞。
2016年3月1日
2016年3月1日
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