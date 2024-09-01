阿爾及利亞正式加入金磚國家新開發銀行

阿爾及利亞財政部宣佈，該國已獲準成為金磚國家新開發銀行（NDB）的成員。這是該國在融入全球金融體系的進程中邁出的重要一步。

（德國之聲中文網）阿爾及利亞財政部在聲明中表示，通過加入這一重要的發展機構，即金磚國家集團的金融支柱，阿爾及利亞在融入全球金融體系的進程中邁出了重要一步。

金磚國家新開發銀行是由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非五國共同創立，旨在為全球提供一個相對於世界銀行和國際貨幣基金組織（IMF）的替代金融機構。

阿爾及利亞財政部表示，該國的加入得益於其「強大的宏觀經濟指標」，這些指標在近年來表現出「顯著的成就」，使這個北非國家被列為「較高級別新興經濟體」。

阿爾及利亞地處非洲北部 靠近歐洲大陸南部 有「歐洲後花園」之稱 圖片來源： LUDOVIC MARIN/AFP/Getty Images

阿爾及利亞將是金磚銀行成員中，非洲最大的天然氣出口國。加入金磚國家新開發銀行之後，將獲得「支持並加強其中長期經濟增長的新前景」。同時，中國將與9月4日至6日期間在北京主持舉行2024年中非合作論壇峰會。中國官媒報導稱：習近平高度重視中非關係，指出「中非人民有著天然的親近感」。

金磚國家新開發銀行成立於2015年，總部設在上海，核定資本為1000億美元。其主要使命是為新興市場和發展中國家的項目籌集資源。自成立以來，該銀行已接納多個新成員國，包括埃及、阿聯酋、伊朗和沙烏地阿拉伯。

（法新社）

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