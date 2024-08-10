阿爾及利亞拳擊手奧運摘金 再次回應性別爭議

在巴黎奧運會中捲入性別爭議的阿爾及利亞拳擊手哈利夫在女子66公斤級拳擊決賽中擊敗中國選手楊柳，奪得金牌。楊柳在賽後也對哈利夫的表現作出評價。

（德國之聲中文網）在周五（8月9日）晚舉行的巴黎奧運會女子66公斤級拳擊決賽中，阿爾及利亞拳擊手哈利夫（Imane Khelif）以5比0完勝中國選手楊柳，贏得金牌，由此成為首位獲得奧運會女子拳擊金牌的阿爾及利亞人。

終場鈴聲響起後，兩名對決選手互相擁抱展現尊重和體育精神。哈利夫在賽後表示：「我非常高興。八年來，這一直是我的夢想」，「這八年裡我沒有休息過，真的很累。現在，我終於成為了奧運冠軍」。她同時向阿爾及利亞的人民和其教練以及團隊表示感謝。大批阿爾及利亞粉絲湧向羅蘭‧加洛斯（Stade Roland-Garros）的中央球場菲利普‧夏蒂埃球場（Philippe-Chatrier Court），為哈利夫助威，這個球場通常是法國網球公開賽的比賽場地。

然而，哈利夫的奧運之旅並非一帆風順，關於她的性別資格爭議引發了廣泛關注。去年，國際拳擊協會（IBA）曾以性別資格測試未通過為由，禁止她參加女子比賽，但國際奧委會（IOC）對這一決定持不同意見。國際奧委會主席巴赫9日重申，哈利夫和另一位身陷相同爭議的台灣選手林郁婷都是女性，有權利參加女子比賽。

巴黎奧運會女子66公斤級拳擊賽的金銀銅牌獲得者 圖片來源： Richard Pelham/Getty Images

「特別的味道」

現年25歲的哈利夫奪得金牌後再次回應性別爭議：「我是女人，和其他女人一樣。我生來就是女性，一直以來都是女性，但成功的路上總有敵人，他們無法接受我的成功。」哈利夫同時強調：「這面金牌是針對我猛烈攻擊的最好回應」，「外界的攻擊讓此次成功有了特別的味道」。

哈利夫上周在接受媒體訪問時也表示，她不會讓外界的閒言閒語和指控，阻止她替阿爾及利亞拿下巴黎奧運金牌。她當時坦言：「老天保佑，讓這場危機最後以一面金牌告終，那就會是最好的結果。」

巴黎奧運會女子66公斤級拳擊賽的銅牌獲得者是泰國選手素萬那彭（Janjaem Suwannapheng）與台灣選手陳念琴。

對手的評價

32歲的中國選手楊柳是杭州亞運金牌得主。針對巴黎奧運會女子66公斤級拳擊決賽，不少中國網民以哈利夫有性別爭議為由替楊柳抱屈。當在賽後被問及是否介意對手的性別問題時，楊柳回答：「因為我們屬於全封閉型備戰。關於她方方面面的爭議也是今天才聽說，在此之前，我只專心地研究如何戰勝她。主要想一心備賽，沒有過多關注外界的東西，摒棄一切雜念。」

據中國新聞網報導，對於哈利夫的場上表現，楊柳在賽後評價道：「我覺得她今天打得也非常的好，也非常值得我敬佩，她身上也有好的技術方面，好的拳，是值得我去學習的。」

據悉，哈利夫可能患有一種稱為性發育差異（DSD）的情況，這與前著名奧運選手、南非中長跑名將塞門亞（Caster Semenya）相似。台灣選手林郁婷也面臨類似的性別資格爭議，她將在法國當地時間周六晚9點半參加女子57公斤級金牌爭奪戰。

哈利夫和林郁婷曾參加過東京奧運會，但當時她們並未引發如此廣泛的關注，也未能奪得獎牌。奧運拳擊比賽通常被視為業餘拳擊的巔峰賽事。

（法新社，路透社）

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