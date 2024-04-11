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阿桑奇

澳洲记者，洩密網站維基解密的董事與發言人。在作為維基解密的代言人與編輯之前，阿桑奇曾是物理與數學專業的學生、程序員和駭客。

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即時新聞

2024年4月11日

拜登表示正在考慮撤銷對阿桑奇的指控

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深度報導

倫敦高等法院外呼籲釋放阿桑奇的條幅。

維基解密創始人阿桑奇是否會被引渡？

維基解密創始人阿桑奇是否會被引渡？

有關是否向美國引渡維基解密創始人阿桑奇的司法較量即將進入下一輪，也許是最後一輪。一些德國聯邦議員認為，這是一場政治審判。
政治2024年2月20日
澳洲政府也在呼籲結束對阿桑奇的起訴。圖為今年5月雪梨要求釋放阿桑奇的抗議活動。阿桑奇是澳洲人

命運再懸！英法院駁回阿桑奇引渡上訴

命運再懸！英法院駁回阿桑奇引渡上訴

維基解密創始人阿桑奇上交到英國高等法院的兩項上訴近日被駁回，無國界記者組織認為，51歲的阿桑奇現在被移交給美國的可能「比以往都要大」。他的妻子透露，阿桑奇下周將在英國發起「最後一搏」。
政治2023年6月10日
UK Protest Julien Assange in London

澳總理：持續監禁阿桑奇「毫無益處」

澳總理：持續監禁阿桑奇「毫無益處」

維基解密創始人阿桑奇目前正在為避免被從英國引渡到美國進行訴訟。澳洲总理阿爾巴尼斯表示，持續監禁阿桑奇「沒有任何好處」。
政治2023年5月5日
阿桑奇妻子敦促歐盟向美國施壓，讓阿桑奇重獲自由。

阿桑奇妻子敦促歐盟向美國施壓

阿桑奇妻子敦促歐盟向美國施壓

周二，維基解密創始人阿桑奇的妻子敦促歐盟對美國採取"強硬立場"，確保目前被關押在英國的阿桑奇能夠重獲自由。
政治2022年12月18日
external

阿桑奇妻子: 歐洲新聞自由正受到嚴重威脅

阿桑奇妻子: 歐洲新聞自由正受到嚴重威脅

英國政府批准向美國引渡維基解密創辦人阿桑奇。華盛頓指控其洩露秘密文件。阿桑奇的妻子、律師Stella對DW表示，歐洲的新聞自由正受到嚴重威脅。
政治2022年8月10日02:35 分鐘
阿桑奇剛剛在英國最高安全級別的監獄裡度過了第三個生日。自2019年4月19日以來，他一直被關押在那裡。

德國聯邦議員簽署公開信呼籲撤銷引渡阿桑奇

德國聯邦議員簽署公開信呼籲撤銷引渡阿桑奇

德國聯邦議院超過80名議員聯名簽署公開信，反對將維基解密創辦人阿桑奇引渡到美國。公開信指出，引渡將是「對破壞新聞自由釋放的一個致命訊號」。
政治2022年7月8日
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