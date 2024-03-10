You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
阿富汗
亞洲中南部的內陸國家，坐落在亞洲的心臟地區。
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
為難民引入工作義務？
為難民引入工作義務？
用支付卡取代現金、工作時報酬是每小時0.8歐元——針對為難民引入工作義務的討論正在德國進行，而不少政客希望通過此種方式來降低德國對難民的吸引力。
社會
2024年3月10日
2024年3月10日
西方不亮東方亮？塔利班靠近地區鄰國
西方不亮東方亮？塔利班靠近地區鄰國
塔利班政權在國際上並不受認可，但與阿富汗鄰國的外交關係卻在不斷擴展，其中也包括中國。中心內容是貿易前景以及打擊伊斯蘭國。
政治
2024年3月9日
2024年3月9日
歐盟避難申請個案增加20%
歐盟避難申請個案增加20%
去年，在歐盟、瑞士和挪威境內提出的避難申請總數再度超過百萬，對比前一年漲幅明顯。大多數的避難申請者來自敘利亞和阿富汗。而避難的主要目的地則是德國。
社會
2024年2月28日
2024年2月28日
德國聯邦議院委員會：阿富汗使命「戰略失敗」
德國聯邦議院委員會：阿富汗使命「戰略失敗」
在2001年9‧11事件後，德國在近20年的時間裡累計派出9.3萬名德國士兵參加了阿富汗使命。如今，德國聯邦議院設立的一個研究委員會發表的中期報告評估認為，多國進行的這項成本最高、犧牲最多的危機行動最終以「戰略失敗」告終。
政治
2024年2月20日
2024年2月20日
中國悄悄「拿捏」塔利班指掌下的阿富汗
中國悄悄「拿捏」塔利班指掌下的阿富汗
昨天（1月30日），阿富汗駐華大使卡裡米向中國國家主席習近平遞交國書。法新社指出，中國對阿富汗互派大使但又不正式承認的做法讓中國政府既能維持關係，又不與世界其它國家決裂。
政治
2024年1月31日
2024年1月31日
塔利班急尋投資與盟友 新任駐華大使抵達北京
塔利班急尋投資與盟友 新任駐華大使抵達北京
塔利班新任駐華大使本周五抵達北京。這是塔利班重新掌權阿富汗兩年多以來首次正式向其他國家派遣大使。今年9月，中國也向阿富汗派遣了新大使。
政治
2023年12月1日
2023年12月1日
顯示更多
廣告