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開羅

埃及首都，中東地區的政治、經濟和商業中心，埃及和阿拉伯世界以及非洲最大的城市，人口一千多萬，也是世界上最古老的城市之一，是世界第十六大都會區。

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深度報導

Ägypten Kairo Mumien Prozession Kairo

埃及木乃伊大遊行

埃及木乃伊大遊行

22具古埃及皇家木乃伊4月3日搬離開羅市中心的解放廣場的埃及博物館。浩浩蕩蕩的車隊以盛大遊行的方式護送他們到東南方約5公里的富斯塔克的埃及國家文明博物館。
文化2021年4月5日01:16 分鐘
Hosni Mubarak Nachruf

前中東政治強人穆巴拉克去世

前中東政治強人穆巴拉克去世

埃及前總統穆巴拉克2月25日在開羅去世，終年91歲。這位中東政治強人在位時被稱為「法老」，建起一套強大警察機制及效忠的黨派。2011年，連續執政三十年的穆巴拉克政權被推翻，他本人也成為「阿拉伯之春」中首位遭審判的前國家元首。
政治2020年2月25日
Ägypten Präsidentschaftswahlen

埃及"選舉"新總統

埃及"選舉"新總統

這其實算不上真正意義的大選，當權者塞西總統的挑戰者是無名之輩，塞西被看作是穩操勝券。唯一值得關注的是埃及這次的參選率。
政治2018年3月26日
Deutschland Symbolbild Razzia Festnahme

討好北京？埃及逮捕一批維族學生

討好北京？埃及逮捕一批維族學生

兩周多前，埃及當局大規模逮捕來自中國的維族學生。"人權觀察"組織稱，埃及似乎要按照北京的要求，將這些大學生遣送回中國。如今，德國維權組織呼籲歐盟，阻止這些維族人被遣返。很多被捕者據稱已經身處中國駐開羅大使館。
政治2017年7月21日
Ägypten Kairo Anschlag Markuskathedrale

埃及科普特大教堂遭襲

埃及科普特大教堂遭襲

開羅市中心的聖馬可大教堂發生爆炸襲擊，25人死亡，50人受傷。這座科普特教堂是非洲大陸最大的教堂建築之一。
政治2016年12月11日
Ägypten Flugzeug A320 der EgyptAir

「恐怖襲擊的可能性較大」

「恐怖襲擊的可能性較大」

一架埃及航空MS804客機周四凌晨在從巴黎飛往開羅的途中失事，目前對客機殘骸的搜尋還在繼續。埃及方面稱，飛機因恐怖襲擊墜毀的可能性比技術故障要大。
2016年5月19日