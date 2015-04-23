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門興格拉德巴赫
德國西部城市，位於北威州。在工業革命早期，該市具有相當重要的地位。
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深度報導
德甲瞄準中國 "聚寶盆"門興推中文官網
德甲瞄準中國 "聚寶盆"門興推中文官網
繼多特蒙德、拜仁慕尼黑、沃爾夫斯堡等球隊相繼開辦官網中文網頁後，德甲另一支戰車門興格拉德巴赫宣佈，即日起啟動中文網頁。
2015年4月23日
2015年4月23日
克拉默爾：「世界盃之後更受注視」
克拉默爾：「世界盃之後更受注視」
德國國腳克拉默爾接受德國之聲專訪，暢談世界盃前後的個人經歷，還有他日記裡的那些秘密。
2014年8月28日
2014年8月28日
2013/14賽季德甲聯賽第2輪精彩圖集
2013/14賽季德甲聯賽第2輪精彩圖集
霍芬海姆力克漢堡；沃爾夫斯堡大勝沙爾克；柏林赫塔滑落積分榜；多特蒙德險勝不倫瑞克
2013年8月18日
2013年8月18日
9 張圖
門興格拉德巴赫暫居榜首
門興格拉德巴赫暫居榜首
德甲聯賽第三輪，衛冕冠軍多特蒙德儘管表現欠佳，但依然取得了勝利，不來梅和勒沃庫森保持著向上的勢頭，拜仁慕尼黑也取得了一場酣暢淋漓的勝利，5比0擊敗了漢堡。
2011年8月21日
2011年8月21日
290810 Bundesliga 2. Spieltag
290810 Bundesliga 2. Spieltag
Zusf. 2. Spieltag Fußball-Bundesliga (mit Sonntag)
2010年8月29日
2010年8月29日
050810 Mönchengladbach Islamschule
050810 Mönchengladbach Islamschule
德國布倫瑞克的伊斯蘭學校受到憲法保護部門的監督。現在，該校決定搬遷到門興格拉德巴赫市。這個學校被看作是培養薩拉菲主義學員的中心，而這一流派被懷疑是恐怖主義的溫床。因此門興格拉德巴赫市對此很不高興。
2010年8月8日
2010年8月8日
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