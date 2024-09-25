長平觀察：蘋果和華為，哪種手機更容易爆炸？

黎巴嫩尋呼機、對講機爆炸事件發生之後，蘋果手機會被引爆的謠言在中國社群網站甚囂塵上。時評作家長平分析說，按照造謠者的邏輯，華為手機使用者更應該小心才對。

圖片來源： Manuel Orbegozo/REUTERS

（德國之聲中文網）頂著政治學者、美國問題專家頭銜的金燦榮教授在自己的微博帳號上轉發一條謠言，稱「iPhone等手機、太陽能電池板、筆記型電腦和汽車也在黎巴嫩發生爆炸」，「蘋果手機爆炸將讓部分人失去手掌或頭面部」。《環球時報》出來辟謠說，網路流傳的蘋果手機被引爆的影片，來自自媒體帳號斷章取義的裁剪拼接。

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可能很多讀者會感到迷惑：對待謠言的態度如此迥異，難道他們不再屬於同一個政治陣營了？

中國社群網站謠言的五種類型

中外網路都是謠言的溫床，西方很多謠言也有政治立場，但是謠言的生存環境卻大不相同。中國網路被嚴格管制，宣傳部門想要任何謠言在社群網站消失或者降溫，都是不難做到的事情。因此，幾乎所有謠言都姓黨，聽黨的話跟黨走。尤其是隨著重大新聞事件產生的謠言，都有黨所要求的政治立場。

根據黨的欲求，中國網路謠言大體可以分為五類：嚴厲禁止的謠言，一般禁止的謠言，放任自流的謠言，一般需要的謠言，迫切需要的謠言。

民間一直都有領導人私生子或者宮廷內鬥的傳言或謠言，但是社群網站上聞難覓蹤影，因為這屬於嚴厲禁止的類型。迫切需要的謠言，宣傳部門會利用和生產，並組織其傳播，甚至由外交部發言人親自上場，比如聲稱新冠病毒來自美國。一般禁止和一般需要的謠言，通常既有造謠和傳謠，也有辟謠和限謠，區別在於天平往哪一邊傾斜。

隨著重大新聞事件產生的謠言，都有黨所要求的政治立場 圖片來源： NOEL CELIS/AFP/Getty Images

放任自流的謠言，諸如明星八卦之類，從政治上看人畜無害，但宣傳部門並非真的不管。這些謠言不僅能夠被利用成為整頓網路的理由，還經常被懷疑用來轉移輿論焦點。

因此，這些分類都不是固定不變的，而是隨時面臨動態調整。一名日本男童在深圳遇襲死亡之後，為了應對「仇日教育」反思，關於日本人殺害中國人的謠言也就從一般需要謠言上升為迫切需要謠言，因此讀者能看到其隨意傳播，但是看不到媒體出來辟謠。

關於蘋果手機會爆炸的訊息，目前還屬於一般需要謠言傳謠，可以造謠也可以辟謠限謠，但前者數量要遠遠多過後者。

需要說明的是，謠言分類並不意味著，對於任何一個謠言的製造和傳播，都需要宣傳部門精心佈置。事實上，大多數時候，宣傳部門只需要發出一些通知，媒體、自媒體和普通網民，大體上都能「領會上級精神」，會在這個「精神」給定的範圍內進行「自選動作」，有時會給人一種「自發輿論」的錯覺。

比如，在大體判斷蘋果手機爆炸訊息屬於一般需要謠言之後，金燦榮教授可能認為隨手傳謠方便快捷，能煽動民族主義情緒，帶來網路流量；而《環球時報》可能認為，出來辟謠不僅能夠帶來流量，還能顯示其新聞專業態度。

而一些自媒體和網民，則出於對謠言及民族主義煽動的警惕，進行了大量的訊息甄別和分析評論，指出這種謠言的荒謬性質。儘管如此，由於傳謠得到官方默許和縱容，蘋果手機會爆炸已經成為全民狂歡式的謠言。一些店家貼出告示，禁止帶蘋果手機者入內。甚至還有夫妻因為其中一方使用蘋果手機而分床睡。

「普丁令一下蘋果就爆炸？」那麼「拜登令一下」呢？

蘋果手機會爆炸的謠言來自黎巴嫩真主黨成員遭受尋呼機、對講機爆炸襲擊，導致37人死亡、約3000人受傷。目前尚不確切知道這些襲擊由誰策劃，以及是如何操作的。此類產品的知名生產商台灣金阿波羅公司和日本Icom公司均否認被引爆的設備為本公司正品。

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分析人士認為，黎巴嫩真主黨成員購置的很有可能是假冒偽劣產品，而且這些產品可能是在生產或者運輸環節被以色列或者其他政治勢力滲透或者掉包，被植入了微型炸藥。

根據媒體報導，大公司和新產品的供應鏈和銷售渠道往往有嚴格的管理，而來自亞洲已過時的電子產品則漏洞多多。在假冒偽劣產品方面，中國市場實在是名聲不佳。

路透社記者調查了中國電商平台如Alibaba.com、淘寶、京東和拼多多等，發現數十家銷售Icom品牌對講機的店鋪，其中部分包括IC-V82型號。在Alibaba.com網站上，三家中國商鋪均非Icom官網列出的官方合作夥伴，但兩家宣稱自己出售的是真品，一家承認除了原版產品外，也銷售"中國產仿製品"。Icom則表示，該公司所有產品均在日本工廠生產。

很多傳播蘋果手機會爆炸的中國網路「大V」都鼓動消費者購買華為手機，其理由是假如發生戰爭，美國政府可能會徵用蘋果手機，植入微信炸藥和引爆裝置，從而消滅中國人。

假如他們真的這樣想，那麼首先應該瞭解的是，涉嫌策劃黎巴嫩爆炸的以色列政府並沒有徵用本國產品或者美國產品，也沒有能力和大公司合作。就蘋果公司目前的表現看，他們可以利用美國維護言論自由和個人隱私的法律和美國政府打官司，但對中國政府對其限制和徵用，幾乎都是言聽計從。

手機等民用電子設備，會被武器化嗎？ 圖片來源： Disobeyartphotograph/Dreamstime/IMAGO

按照這些「大V」們的邏輯，比以色列政府更加「陰險惡毒」的美國政府，顯然不會利用蘋果公司來謀殺中國人。美國政府真的有能力在產品生產或者銷售環節滲透或者掉包，為什麼不將目標對准華為公司呢，這樣一石二鳥，既謀殺了中國人，又毀掉了中國企業，豈不是更能滿足其「邪惡」本性嗎？假如華為公司受中國國安保衛，不便攻破，那也應該從假冒偽劣成風的中國市場入手啊。如果要給一種植入炸藥的假冒偽劣手機貼上品牌，美國政府會選擇蘋果還是華為呢？

其中一個民族主義煽動「大V「」孤煙暮蟬」顯然想通了這個道理，她說：「普丁令一下蘋果就爆炸？」既然普丁知道利用美國產品蘋果來殺人，那麼在她眼裡比普丁更加「邪惡」的拜登總統，難道不是一聲命令「華為就爆炸」？因此，她接著說「感謝西方老鐵，給華為送來這波破天流量」就自相矛盾了。

這些謠言如此不堪一擊，又如何得以狂歡式的傳播呢？這就是前述謠言類型劃分的結果。

也有「反賊」趁機「惡意」分析說：「黎巴嫩事件對大家的警示作用不外乎是告訴我們：買蘋果機吧，這樣可以盡量避免和體制內人員用同款機型。」





作者長平是中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶 ‧ 人權博物館總策展人，現居德國。



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