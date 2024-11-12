長平觀察：既怕他們「舉紙」優雅，又怕他們「騎行」怪狀

有網民評論「夜騎開封」事件說，當局不怕他們「騎行」怪狀，就怕他們「舉紙」優雅。時事評論作家長平認為，當局兩者都怕，因為這兩者之間共享著兩個大字，那就是「自由」。

繼「白紙」之後，「騎行」也成為禁忌？ 圖片來源： Anthony Kwan/Getty Images

（德國之聲中文網）我曾經對一位年輕的朋友說，我們上大學的時候，如果有學生挨個寢室敲門，說我們上街遊行去吧，大有可能會被視為令人敬佩的勇敢者。你們這一代呢？這位朋友回答說：他/她大有可能被當作神經病。

我們用這個例子來區分六四鎮壓前後不同代際大學生的精神狀態。上世紀八十年代的大學生還是「天之驕子」，畢業之後大多包分配，有住房，收入穩定，也就是今天很多年輕人夢想的「進入體制內」。但是，他們反腐敗，反體制，要民主，爭自由，上街遊行。今天的大學生，畢業即失業，卷不動，躺不平，但是他們愛體制，護黨國，警惕西方，不願或者不敢抗議不公。

這當然是一種簡單化的描述。從今年六月到本周之前，在鄭州，假如有大學生挨個寢室敲門說，我們騎（自行）車去開封吃包子吧，他/她也會得到熱烈的響應。

「夢寐以求，愛和自由」

事情緣起於鄭州四名女大學生，一時興起，夜裡騎車50公里，耗時三個多小時，從鄭州前往開封，吃了一頓灌湯包子。

她們拍攝了影片，發布到社群網站平台，引得同學們紛紛效仿，開始陸陸續續，終於浩浩蕩蕩，多達20萬青年男女夜騎開封。

集體夜騎像病毒一樣傳播開來。武漢、南京、合肥、成都等地大學生也紛紛跨上單車，據稱還有來自天津的大學生騎逾一百公里前往北京天安門廣場。

對於這一「騎行」怪狀，開封和鄭州的地方政府剛開始莫名興奮，熱烈歡迎——既能振興旅遊經濟，又能提高知名度，何樂而不為？但是，當局很快意識到，讓年輕人群起上街，蜂擁上路，顯然讓人心驚膽戰。

大多數騎行者不帶政治目的，認同的口號是「青春沒有售價，瘋狂就在當下」，甚至扯起大幅五星紅旗。但是，也有人含沙射影地詠嘆道，「欲買桂花同載酒，終不似，少年游」。更有甚至，若干大學生掛出了呼喚自由的旗幟，例如「自由，我踏馬來辣（啦）」、「自由者無畏」、「夢寐以求，愛和自由」和「我他媽活一天燦爛一天」等等。

「這個事件已發展成政治運動了」

對於年輕人的飽滿熱情和旺盛精力，專制強人可能為其所用，如中國歷史上的紅衛兵，德國歷史上的希特勒青年團。但是，今天的中共並不像它宣傳的那樣自信滿滿，大學生集體上街，只能讓他們想到六四和坦克。

禁令比單車跑得更快。鄭州、太原、西安等地院校發文禁止跨地騎行；有的大學禁止學生擅自走出校園，除非得到學校簽發的「臨時出門證」；三大單車供應平台出台限制用車措施；媒體連續發表文章批評「夜騎」行動。

「昨天不讓騎車，今天不讓走路」，鄭州一些地段實行交通管制，連走路都可能受到盤查和阻止。

按照當局的邏輯，如此壯觀的集體行動，不可能沒有「境外勢力」的參與。果然，據報導，河南一所大學發通知說：「當然也有別有用心的反社會人員或者境外敵對人員的加入，想想當年香港的暴動，同學們就可以理解省教育廳和公安為何如此重視了！」還有校方在微信群組裡警告學生：「廳裡已經打過電話了，這個事件已發展成政治運動了，參與了一輩子都完了。」

「吃完包子我們就返校啦」

四位夜騎先鋒女子大概並不知道，自從2003年12月習近平前往北京月壇慶豐包子鋪進行吃包子秀之後，「包子「就成了他的代稱之一——多見於X（原推特）等境外社交平台。

X平台用戶「牆國荒誕字」製作了一首諷刺歌曲，其中唱到：「黨啊親愛的媽媽，您不要慌不要怕，我沒有說您的壞話，我只是想到開封吃包子，和同學們說說話。……開封的包子好吃個頭大，吃完包子我們就返校啦，您放心吧！」

我仍然相信，中共對六四運動的血腥鎮壓，以及其後嚴絲密縫的洗腦教育，導致幾代大學生非常不一樣的精神狀態。但是，從白紙運動到上海萬聖節的事實讓我明白，年輕人並不缺乏上街的熱情。

有網民評論說，當局不怕他們「騎行」怪狀，就怕他們「舉紙」優雅。實際上，當局兩者都怕，因為這兩者之間共享著兩個大字，那就是「自由」。



作者長平是中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶‧人權博物館總策展人，現居德國。

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