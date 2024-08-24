長平觀察：從鄧小平到習近平，強人政治的時間膠囊

本周適逢鄧小平誕辰120周年，中共對此進行了高調紀念。時事評論作家長平提醒道，強人政治已經成為中國歷史留給未來的時間膠囊，其中記錄和傳承著一個民族的專制詛咒。

資料圖片：2019年中共慶祝建國七十周年儀式上的鄧小平巨像 圖片來源： Jiang Kehong/Photoshot/picture alliance

（德國之聲中文網）施泰因豪澤（Norbert Steinhauser）曾是德國腓特烈港一家博物館的館長。他回憶說，二戰之後，家人出門散步的時候，母親總是緊緊攥住父親的手，怕他因為習慣而舉起來行納粹禮，喊出「希特勒萬歲」（Heil Hitler)。

美國歷史學者魯斯‧本-吉亞特（Ruth Ben-Ghiat）在她2020年出版的著作《強人：從墨索裡尼到現在》對此現象解釋說：政治強人並不會隨著他們的統治結束而消失，敬禮和稱頌會在人民的身體裡留下痕跡，成為他們的肌肉記憶而難以磨滅。

本周四（8月22日）適逢鄧小平誕辰120周年。人們留意到，中共對此進行了高調紀念。當日，中共中央舉行座談會，習近平發表講話，稱頌鄧小平「功勳彪炳史冊、永勵後人」。在此前後，官方喉舌《求是》雜誌、《人民日報》和《解放日報》等都發表紀念文章。

歷史的專制詛咒

海外輿論對此進行了各種猜想和分析。有人認為，這表明習近平試圖回到毛澤東時代的政策破產了，政治上和經濟上都難以為繼，不得不重拾鄧小平改革開放的旗幟。還有人猜想，體制內改革派政變成功，架空了習近平，重返鄧小平道路。另有分析認為，習近平企圖借光鄧小平，給自己貼上「改革家」的歷史標籤。

在這些討論中，我儼然看到人們對強人政治的肌肉記憶。從毛澤東到鄧小平再到習近平，中國人遭遇的強人政治統治時間遠遠長過當年的義大利人和德國人，因此更難擺脫。強人政治已經成為歷史留給未來的時間膠囊，其中記錄和傳承著一個民族的專制詛咒。

魯斯‧本-吉亞特認為，政治強人利用三種時間框架和民眾心理來建構自己的專制權力，那就是烏托邦幻想、懷舊情緒與危機時刻。

在習近平的支持者眼裡，毛澤東時代是一個烏托邦幻想：沒有貪污腐敗，社會公平，人民有造反的自由。儘管毛澤東時代的政治口號是「砸爛舊世界」，但是並不妨礙人們想像通過它來「實現中華民族的偉大復興」。在習近平的批評者看來，上世紀八十年代和九十年代的中國是一個充滿希望的理想社會，改革開放從那時興起一直延續到習近平2012年掌權之前。無論是主動還是被動，習近平要是能夠帶領中國回到鄧小平道路就好了。

危險的懷舊情緒

八十年代的確是改革開放的歷史，也是經歷了從「土改」到「文革」一系列中共政治災難之後的中國人覺醒和抗爭的年代。一方面，我們要看到鄧小平出於將奪權鬥爭正當化的需要否定「文革」、開放國門和引進外資，讓中國有了珍貴而短暫的融入現代文明的機會；另一方面我們也應該看到，正是鄧小平的強人政治葬送了這樣的機會，通過反反復復的「嚴打」和「鎮壓」阻斷了中國走向自由民主的可能，而且用他所謂的「四項基本原則」、「兩手抓兩手都要硬」為今天的中國定下了基調。

無論是期待習近平幡然醒悟，還是猜想他被更強大的政治對手打翻在地，對鄧小平時代的懷舊情緒都是危險的。中國需要往前走，而不是回到過去；中國人值得擁有可以自己掌控的民主自由，而不是留戀一個一手舉著改革開放旗幟、一手揮舞著嗜血屠刀的獨裁者。



作者長平是中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶 ‧ 人權博物館總策展人，現居德國。

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