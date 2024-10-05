長平觀察：吳慷仁「不再是一個人」

「接下來的日子，我不再是一個人。」台灣金馬影帝吳慷仁加盟中國大陸娛樂公司的自白，因為「十一跪舔」事件而被網民借用譏諷。時事評論作家長平認為，專制脅迫之下，藝人的確會面臨怎樣做人的問題。

長平：（吳慷仁）如果「人在屋簷下，不得不低頭」，那麼低頭有沒有邊界，如果有它在哪裡？這並不一個新的議題。 圖片來源： Morio Taga/Jiji Press Photo/dpa/picture alliance

（德國之聲中文網）台灣金馬影帝吳慷仁趕在「十一」前夕和中國大陸壹心娛樂公司簽約，好像就是為了在這個「節日」當天上演他的「舔共」第一出戲：響應中共官媒《人民日報》號令，接力轉發其建政75周年的自我祝賀辭。吳慷仁跟所有來此撈金的台灣前輩藝人一樣，在第一時間唱諾轉發。他的唱諾詞是「祝福錦繡中華」，並附上生日蛋糕的符號。結果他演砸了，兩岸網民都在罵他。

「繡紅旗還耍心眼子，祖國兩個字不會說啊」

吳慷仁曾經以獨立自由、支持社運的姿態贏得眾多港台影迷的喜愛，因此我們不難理解這兩地影迷感到失望，甚至厭惡地稱他為「跪舔中共」的「中國仁」。中國大陸的網民為什麼也討厭他呢？原來他們看出吳慷仁是一個「心機婊」：「繡紅旗還耍心眼子，祖國兩個字不會說啊」，「祖國兩個字不燙嘴，人不能既要又要」，「想賺錢又不想跪下」，「模棱兩可玩文字游戲，繡功夠差的」。

讓台灣藝人公開表態祝賀中共建政，而且還要跟著毫無邏輯地說成「祖國生日」，實在是一件羞辱性極強的事情。「既要又要」的吳慷仁大概實在是跪不下去，他或者他的團隊便自作聰明，以為轉發《人民日報》的原話總是錯不了吧，而且取其含義模糊，也許是對自己良知的交代，或者以為這樣可以獲得港台影迷的同情和諒解？

吳慷仁可能覺得委屈，因為他的前輩藝人中，很多都在玩這種「文字游戲」，把一個非常具體地向一個政黨表示祝賀的話，說成是放之四海而皆準的一些空話和套話，比如「願永遠和平」之類。他大概沒有讀過魯迅的《阿Q正傳》，不知道「你也配姓趙」的典故。

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「接下來的日子，我不再是一個人」

「十一跪舔」並不是這場戲的的開端。頭一天（9月30日），吳慷仁在新浪微博帳號上進行了一番獨白，其中說道：「今天我想以很慎重的心情和你們介紹我的新朋友，壹心娛樂，接下來的日子，我不再是一個人，我們會一起走這條修練演員的路……」

「我不再是一個人」語帶雙關，莫非也是一個文字游戲？而且，它可能同時包含了因果陳述：因為「我不再是一個人」——要和中國大陸娛樂公司合作，所以「我不再是一個人」——不再是一個獨立自由的人，甚至不配作人。原來他是在飾演一個角色，讓大家看看「我不再是一個人」之後的港台藝人將會做出怎樣荒唐的事情來？

這似乎並不需要他來表演揭露，因為這樣的「真人秀」每天都在上演，已經多到數不過來了。僅就「十一」當日，表態慶祝「國慶」的台灣藝人就有伊能靜、楊宗緯、王力宏、王心凌、歐陽娣娣、顏人中、張韶涵、陳立農等等。

尤其讓很多網民震驚的是，台灣歌手安溥（全名為焦安溥，曾又名張懸）的經紀公司聯成娛樂在其微博帳號上載了一張手書的賀詞：「祝福新中國成立七十五周年，人民和睦、萬里皆安」，落款為「安溥祝福」。難以想像她曾經高調支持過太陽花運動和雨傘運動，亦曾經擔任同志遊行彩虹大使，還出席過台灣的婚姻平權公聽會。她因此成為很多年輕人心目中的道德榜樣。

看來，「我不再是一個人」還有第三層含義：「我們是一群人」，一群人集體跪舔。這真是一場氣勢恢宏的大戲。

其實，「我不再是一個人」還有第四層含義：藝人的背後是一個團隊，人人都需要工作，如果藝人有道德潔癖，搞個人英雄主義，就會砸了一堆人的飯碗。

這經常被用來理直氣壯地為藝人的「跪舔」辯護，讓人感覺他們為了成全別人而委屈自己，鐵肩擔道義，妙手著舔文，雖千萬人，吾往矣！很多「跪舔」者還因此自我感動。

吳慷仁2023年拿走了最佳男主角的金馬獎 在台灣人氣頗旺 圖片來源： Billy Dai/AP Photo/picture alliance

「希特勒必須受到嘲笑」——因為卓別林「是一個人」

用「不是人」來調侃「跪舔」藝人，似乎顯得小氣而低俗。但是，「不是人」除了罵人之外，也包含著一個嚴肅的詰問：在專制社會，我們應該怎樣做人？如果「人在屋簷下，不得不低頭」，那麼低頭有沒有邊界，如果有它在哪裡？這並不一個新的議題。古今中外，凡有獨裁處，皆能聞諛詞。

說到「團隊精神」，偉大的電影人卓別林在他的自傳中透露，當年在籌備諷刺希特勒的電影時，「我開始收到聯美製片公司發來的警告，……我們製片廠的英國辦事處也對拍攝反希特勒的影片感到擔心，懷疑片子能否在英國上映。更令人擔憂的是，紐約辦事處寄來了信，懇求我不要拍這部電影，宣稱片子永遠不會在英國或美國公演。」

怎麼辦？卓別林首先考慮的不是一個人或者一群人的「市場」，而是公義和良知。他在自傳中寫道，「我決心繼續幹下去，因為希特勒必須受到嘲笑」——還因為卓別林「是一個人」。

其結果就是，人類電影史上多了一部傑作：《大獨裁者》。



作者長平是中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶 ‧ 人權博物館總策展人，現居德國。

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