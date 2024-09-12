長平觀察：中國脫口秀演員講川普段子

經過一年多時間的沉寂之後，中國線上脫口秀高調復活，並有人講起有關川普的段子。時事評論作家長平認為，嘲諷和惡搞政治人物，是一種叛逆和抗議，專制國家尤其需要。

遭遇未遂刺殺，右耳受傷的川普7月15日出席共和黨黨代會 圖片來源： Brendan Smialowski/AFP via Getty Images

（德國之聲中文網）醫院裡住著幾位天才型精神病人。梵高割下自己的耳朵扔到地上，牛頓說："這是萬有引力！"川普则跑過來說："耳朵啊？不要的話給我！"--這是幾天前中國線上脫口秀舞台上的一個段子。

經過一年多時間的沉寂之後，中國線上脫口秀通過兩檔節目高調復活：一檔是愛奇藝製作的單口喜劇競演節目《喜劇之王單口季》，一檔是騰訊影片出品的脫口秀節目《脫口秀和TA的朋友們》。很多人們熟悉的面孔，攜手大批的新人，重新回到了屏幕。

小粉紅的權力游戲

去年，笑果文化公司如日中天的節目《脫口秀大會》突然受罰休克，原因是其簽約藝人House（李昊石）講的段子被人舉報"侮辱人民子弟兵"。

House的段子說，他領養的兩條野狗在追松鼠時表現得勇猛進取，讓他想到八個字"作風優良，能打勝仗"。舉報者認為，這八個字莊嚴神聖，因為習近平曾經用來描述"人民軍隊"，稱"建設一支聽黨指揮、能打勝仗、作風優良的人民軍隊，是黨在新形勢下的強軍目標"。

習近平說過的話，用過的詞，以及貼在"人民軍隊"身上的標籤，就不能用來講笑話了嗎？小粉紅大概覺得理所當然，這還用問嗎？然而，當時不僅House認為可以，廣電總局的官員也認為沒有問題。

據《端傳媒》報導，對於House當晚的登台表演，笑果文化事先早已按照相關規定將演員本人的讀稿影片以及表演內容的紙質文本，都提交給了北京市文化和旅遊局進行審核，並得到了他們的批准。

有人可能會說，小粉紅太厲害了，能夠給改變官方的意志，推翻他們已經作出的決定，不放過任何"辱軍"、"辱華"和"辱包"（包子，網民對習近平的一種稱呼）的言行。"作風優良，能打勝仗"這八個字的代價是，31歲的藝人House（李昊石）被警方立案調查，笑果文化名存實亡，一個蒸蒸日上的產業瞬間癱瘓。

在很大程度上，小粉紅的確是新時代的紅衛兵，能夠對部分或者地方官僚構成監督和威脅，核查他們是否對黨保持嚴格的忠誠。但是，在本質上，這是一種權力游戲，小粉紅和官僚集團都在揣摩"聖意"。俄羅斯歷史上佔再多的土地，現實中無論怎樣欺負中國遊客，小粉紅都不會生氣。也有不少小粉紅很生氣，但沒有任何"嚴重後果"。

脫口秀競賽節目再次上線，顯然經過了充分的安全評估，並且經過廣電總局等機構的嚴格審查。廣電總局閱評組副組長陳真表示，脫口秀節目"守好社會主義核心價值觀的底線是首位"，"要掌握好比例，掌握節奏，以正面宣傳為主的同時做好動態審核"。

誰可以拍總書記的桌子？

中國脫口秀演員將美國總統候選人遭遇的未遂謀殺寫進段子，大概會讓人想到一則蘇聯笑話。這則笑話經過美國前總統雷根的講述而廣為人知，說的是一個美國人和一個俄國人爭論誰的國家更自由。美國人說：在我們國家，我可以直接走進橢圓形辦公室，敲著總統的桌子，對他說："總統先生，我不喜歡你的治國政策！"俄國人說："這我也能啊。我可以走進克裡姆林宮總書记办公室，敲著桌子對他說："總書記同志，我不喜歡雷根總統的治國政策！"

這個笑話的現實版本就是中國央視盡心盡力地對美國進行"輿論監督"。但是，我很懷疑它並非蘇聯人的原創，或者說不是原版，而是美國人的想像。在民主國家，普通民眾有直接向總統表達意見的機會。在專制國家，這樣的機會並不存在，哪怕是表達對敵國的不滿。敲著桌子對總書記說任何話都可能犯下顛覆國家政權罪。

我曾經介紹德國導演維爾納‧赫爾佐格（Werner Herzog）在其講述納粹德國政治笑話的著作《希特勒萬歲，豬死了!》一書中表達的觀點：政治笑話也並不一定是一種抵抗形式，大部分笑話並不具有批判精神，而只是一種情緒發洩而已，甚至還散佈了一種宿命論的觀點：說到底，誰也無法改變現實中的弊端。因此，這些笑話也可能是一種政治宣傳。（參見《長平觀察：那些"自毀人生"的脫口秀演員們》）

但是，結合中國脫口秀演員在審查高壓之下的其他努力，比如對青年失業、勞動條件和性別平等的吐槽，我並不認為他們講有關川普的段子屬於政治宣傳。它跟中國央視和《環球時報》報導美國的負面新聞不同，只是尋求更多的搞笑材料而已。它在客觀上擴大了脫口秀的取材範圍，讓更多的中國人知道，如果能講政治人物的笑話，戲劇舞台上將會增加更多的樂趣。

不僅如此，嘲諷和惡搞政治人物，本身就是一種叛逆和抗議。如果說民主國家需要這樣的"輿論監督"的話，專制國家更應該擁有。

作者長平是中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶 ‧ 人權博物館總策展人，現居德國。

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