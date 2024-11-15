鎖定在德華人女性犯案 連環強姦案嫌疑人落網

德國警方周五通報，一名中國籍男子因涉嫌連環強姦案周四在黑森州被捕。該名43歲男子被指控佯裝看房進入公寓後制伏受害者並實施性侵。

（德國之聲中文網）法蘭克福檢察官辦公室周五(11月15日)稱，一名中國籍男子因涉嫌連環強姦案周四在黑森州被捕。

該名43歲男子被指控佯裝看房進入公寓後制伏受害者，對其實施性侵。自今年1月以來，此連環案件至少已有4名受害者，均為中國女性。檢方稱，其中兩起發生在法蘭克福地區，另外兩起發生在"鄰近的聯邦州"。

德國《圖片報》報導稱，被捕的男子Dapeng Z.周四前往位於Rauenheim一家汽車公司工作時被調查人員逮捕。據悉，Dapeng Z.預計在周末前被移交地方法院。

據報導，調查人員在Dapeng Z.的公寓裡尋獲證據，而且在犯罪現場也發現了他的 DNA。

德國警方9月份曾以德、英、中三語發布警告，呼籲年輕中國女性謹防連環強姦犯。

德國黑森州法蘭克福警察局在9月20日發布的警情通告中稱，該連環強姦案犯很可能是中國籍。此人慣用的作案手段是通過網路，特別是小紅書或微信上的廣告，有目的地尋獵年輕的中國女子。

警方通告，據已知的多起案情，該案犯以尋找住房或過夜機會為由，預約見面看房。他在網上與受害者取得聯繫，表示有意租買，見面後實施性侵。

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（圖片報等）

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