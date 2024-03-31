You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
釣魚島
位於東中國海南部，中國大陸、台灣以及日本都對其提有主權訴求。
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
牆外文摘：中國政府將鎮壓表述為「法治」
牆外文摘：中國政府將鎮壓表述為「法治」
有評論認為，中國政府將鎮壓表述為「法治」，來香港旅遊的人往往看不到這座城市經久不衰的繁華外表下正在發生的變化，也讓世界其他國家認識不到香港的現實。
政治
2024年3月31日
2024年3月31日
憂遭任意逮捕 日本雇員不願外派中國
憂遭任意逮捕 日本雇員不願外派中國
自北京2014年實施《反間諜法》以來，已有至少17名日本公民被控從事間諜活動遭到拘押。專家指出，這導致企業不願將員工派往中國，並損害經濟和貿易。
政治
2023年9月19日
2023年9月19日
德語媒體：虛偽的批評
德語媒體：虛偽的批評
福島第一核電站將經過處理的核廢水排入大海的決定，使本已緊張的中日關係進一步惡化。中國境內反日情緒高漲，日本境內一些機構和店鋪則接到大量來自中國的騷擾電話。
媒體
2023年8月29日
2023年8月29日
中國海軍闖入鹿兒島附近領海 日本強烈抗議
中國海軍闖入鹿兒島附近領海 日本強烈抗議
日媒指出，這是近2年來中國軍艦第11次闖入日本海域。同日，還有2艘中國海警隊船隻也進入兩國的爭議領海。日本防衛省表示已為此向北京表達「嚴正關切」。
政治
2023年6月9日
2023年6月9日
就東海爭議 中日舉行新一輪高級別磋商
就東海爭議 中日舉行新一輪高級別磋商
中國正在開展「蔡麥會」之後對台灣的大規模軍事演習之際，中日海洋事務高級別磋商機制在東京舉行新一輪會談。日本方面表示「懷著極大的興趣」關注中國在台灣周邊的軍事行動。
政治
2023年4月10日
2023年4月10日
德語媒體：對話總是好事
德語媒體：對話總是好事
四月二日，日本外相林芳正和中國外長秦剛在北京舉行了會談，這也是中日兩國間三年來的首次外長會晤。德語媒體普遍認為，儘管東京和北京間的相互不信任依然存在，但對話總是件好事情。
媒體
2023年4月3日
2023年4月3日
顯示更多
廣告