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金融危機
一個國家或幾個國家與地區的全部或大部分金融指標的急劇、短暫和超周期的惡化稱為金融危機。常常隨之而來的是信用緊縮，是一種貨幣需求快速增長大於貨幣供給的狀況。
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深度報導
牆外文摘：中國人會再次跌入貧困嗎？
牆外文摘：中國人會再次跌入貧困嗎？
有評論認為全部土地和整個銀行體系的國有制，導致了中國經濟增速逐年下降。確定的是這已在發生，還會繼續發生；不確定的只是變壞的速度會有多快。如果危機爆發就會突然之間出現大規模失業；但如不爆發金融危機，那麼就是「溫水煮青蛙」式的逐漸越搞越壞。
經濟
2024年2月18日
2024年2月18日
客座評論：下次金融危機會有多深？
客座評論：下次金融危機會有多深？
矽谷銀行和瑞信接連倒下，還會有其他金融機構步其後塵嗎？這一切和美國與中國之間的競爭，有怎樣的關係？誰又能笑到最後？
經濟
2023年3月21日
2023年3月21日
最新全球財富報告：中高收入階層80%說中文
最新全球財富報告：中高收入階層80%說中文
根據安聯的一份報告，目前全球金融資產正處於繼2008年全球金融危機之後，首次大幅縮水的狀態。該報告也指出，過去十年間，中國帶動了亞洲的經濟增長，使亞洲富裕程度超越了歐洲，全球中、高收入階層中，有高達八成比例的人說中文。
經濟
2022年10月13日
2022年10月13日
斯裡蘭卡：尼甘布漁民的艱難生活
斯裡蘭卡：尼甘布漁民的艱難生活
斯裡蘭卡正在经历1948年以來最嚴重的一場金融危機。許多漁民已經難以維持生計，儘管他們為國民食物的補給做出了貢獻，捕獲的海產品也在向十幾個國家出口。
社會
2022年4月25日
2022年4月25日
5 張圖
Athen begleicht IWF-Schulden
Athen begleicht IWF-Schulden
希臘提前兩年還清國際貨幣基金組織為幫助克服國際金融危機後果向該國的貸款，希臘政府稱債務危機篇章「終結」。
經濟
2022年4月6日
2022年4月6日
德語媒體：戳不得卻又不得不戳的泡沫
德語媒體：戳不得卻又不得不戳的泡沫
恆大危機，繼續引發德語報刊的密集關注。《南德意志報》指出，整整一代中國人從來沒有經歷過嚴重的經濟危機，而恆大破產卻有可能導致中國經濟全面崩盤。《新蘇黎世報》則分析，北京如果著手處理債務頑疾，同樣可能導致經濟劇烈震蕩。
媒體
2021年10月5日
2021年10月5日
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