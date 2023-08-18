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金磚國家
金磚國家(BRICS)，指巴西、俄羅斯、印度、中國、南非這五個新興市場國家。「金磚五國」國土面積佔世界領土總面積的26%，人口佔世界總人口的42%。
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深度報導
中國確認習近平將出席南非金磚峰會
中國確認習近平將出席南非金磚峰會
中國外交部確認，中國國家主席習近平下周將出席在南非舉行的金磚國家領導人峰會並對南非進行國事訪問。外界普遍預期本屆峰會將重點討論金磚國家擴容以及如何在新開發銀行內促進本幣融資和信貸等問題。
政治
2023年8月18日
2023年8月18日
普丁決定缺席金磚國家南非峰會
普丁決定缺席金磚國家南非峰會
普丁因參與驅逐烏克蘭兒童而被指控犯有種族滅絕罪和反人類罪，國際刑事法院於3月向其發出逮捕令。作為國際刑事法庭締約國，南非有義務逮捕普丁。
政治
2023年7月19日
2023年7月19日
南非將辦實體金磚峰會 未知普丁會否現身
南非將辦實體金磚峰會 未知普丁會否現身
南非總統9日表示，本屆金磚國家峰會將不會以線上方式登場，而將實體舉辦。由於俄羅斯總統普丁面臨國際刑事法院的逮捕令，他若前往南非參加峰會，南非可能不得不逮捕他。此前，曾有傳言稱峰會將改到中國舉行。
政治
2023年7月10日
2023年7月10日
豁免權能讓普丁在國外不被逮捕嗎？
豁免權能讓普丁在國外不被逮捕嗎？
如果受到國際刑事法院通緝的俄羅斯總統普丁現身南非參加金磚國家峰會，會逮捕他嗎？
政治
2023年6月15日
2023年6月15日
01:23 分鐘
中阿關係不斷深化 美國憂心忡忡
中阿關係不斷深化 美國憂心忡忡
中國與阿拉伯在「中阿合作論壇」召開首日簽署了100億美元投資協議，涵蓋採礦、技術和可再生能源等領域。華盛頓對於北京與美國最緊密的中東協國的關係不斷加深感到不安。
政治
2023年6月14日
2023年6月14日
卡斯楚訪華 正式提出加入金磚國家新開發銀行
卡斯楚訪華 正式提出加入金磚國家新開發銀行
宏都拉斯總統卡斯楚周五抵達上海展開國事訪問。這是宏都拉斯與中國建交後，卡斯楚首次訪華。她在與金磚國家新開發銀行的行長会晤时，正式提出加入該機構的申請。
政治
2023年6月10日
2023年6月10日
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